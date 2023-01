A- A+

Pai e filha, de 58 e 17 anos, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, no início da tarde desta quinta-feira (26), na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



As informações iniciais são de que o homem foi puxado pela correnteza junto com a filha ao entrar no mar, na altura do posto 5.

A filha se afogou primeiro, e o pai tentou socorrê-la, mas terminou também se afogando.

"Adentraram no mar e não conseguiram retornar. Entraram numa corrente de retorno, numa vala e não conseguiram retornar, estávamos com uma embarcação no local que fez o resgate dos dois. A filha teve lesões, arranhões, o senhor realmente teve um afogamento grau 6, a gente atendeu ele, solicitou o apoio do nosso GbPH e junto com duas viaturas a gente acabou de fazer o deslocamento dele para o Hospital do Servidor", afirmou a tenente Clara.



Algumas pessoas ajudaram no socorro do homem antes da chegada do resgate por parte dos bombeiros. Os profissionais estavam, no posto vizinho, realizando as buscas por um homem de 35 anos, que está desaparecido desde a quarta-feira (25) - ele teria entrado no mar várias vezes durante o dia e não foi mais visto.

