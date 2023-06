Pai e filho que estão em submarino desaparecido são fãs de ficção científica e viagens, dizem amigos

A- A+

Como os quatro outros passageiros do submersível desaparecido, Shahzada Dawood é fã de aventuras. Para o empresário britânico-paquistanês de 48 anos, que embarcou no navio com seu filho, Suleman, 19, a expedição ao naufrágio do Titanic seguia uma paixão de anos pela ciência e descoberta, de acordo com amigos e familiares.

— Viajar e ciência fazem parte de seu DNA —, disse Ahsen Uddin Syed, um amigo de Dawood que costumava trabalhar com ele na Engro Corporation, um conglomerado empresarial do qual o paquistanês é o vice-presidente.

O colega de trabalho disse ainda que o Sr. Dawood ama Star Trek e Star Wars, e também gosta da natureza, muitas vezes viajando para lugares distantes e compartilhando fotos de suas aventuras.

— Ele é um explorador —, disse Syed.

Como seu pai, Suleman Dawood também adora ficção científica, de acordo com um comunicado da Engro. Ele também joga vôlei e tem grande interesse em resolver os cubos mágicos. O perfil do Instagram de Shahzada Dawood é repleto de imagens de alta definição de pássaros, flores e paisagens, que vão desde o manto de gelo da Groenlândia até pinguins e um pequeno pássaro em Londres.

“As aventuras nunca têm fim?” Dawood escreveu em um post no Facebook no ano passado de uma viagem à Islândia, citando o persongem Bilbo Bolseiro de "O Senhor dos Anéis". "Suponho que não. Alguém sempre tem que continuar a história.”

Khalid Mansoor, outro ex-colega de Dawood, disse que quando os dois trabalharam juntos, Dawood era um defensor apaixonado do meio ambiente. Ele também é curador do Instituto SETI, uma organização dedicada à busca de inteligência extraterrestre.

“A situação é extremamente grave”, escreveu o instituto em um comunicado na terça-feira. “Temos todas as esperanças de uma missão de resgate bem-sucedida e do retorno seguro de nosso irmão e de todos a bordo.”

A família Dawood se recusou a comentar porque alguns deles viajaram para o Canadá, o local de teste para a busca, disse uma porta-voz da Engro. Shahzada Dawood e sua esposa, Christine, que moram na Grã-Bretanha, também têm uma filha, Alina. "Que Shahzada e Suleman voltem para nós sãos e salvos”, escreveu a irmã de Dawood, Sabrina Dawood, em uma mensagem no Facebook.

