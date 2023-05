A- A+

Sertão Pai e filho são detidos em Juazeiro com carros roubados no Recife e em Olinda Veículos haviam sido roubados em abril

Um homem de 55 e o filho dele de 24 anos foram presos por estarem com carros que haviam sido roubados no Recife e Região Metropolitana. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa sexta-feira (12) durante fiscalização no km 8 da BR 407, em Juazeiro, no Sertão da Bahia.

Os policiais do Grupo de Patrulhamento Tático de Petrolina realizavam uma blitz na rodovia quando notaram um dos veículos desviando para o acostamento e retornando à pista logo em seguida. Diante dessa manobra suspeita, os agentes abordaram o condutor e o veículo que o seguia.

A equipe constatou diversos indícios de adulteração nos carros e descobriu que ambos havim sido roubados. Um dos veículos possuía um Boletim de Ocorrência registrado em Olinda, em 14 de abril deste ano, enquanto o outro havia sido roubado no dia 25 de abril, no Recife.

Os suspeitos alegaram trabalhar com a venda de veículos usados e que haviam ido a Morro do Chapéu/BA para tentar vender um dos veículoss. Também contaram que o outro carro havia sido adquirido em Flores, no Sertão pernambucano.



Pai e filho foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro e podem responder por receptação, além de adulteração de sinal identificador de veículo.

