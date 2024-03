A- A+

Casinhas Pai e filho são mortos a tiros em bar no Agreste; uma das vítimas teve o corpo decapitado Duplo homicídio aconteceu nesse domingo (3), no Sítio Lagoa de Pedra, na zona rural de Casinhas

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros e o pai dele, de 37, foi baleado e teve o corpo decapitado em um bar na cidade de Casinhas, no Agreste de Pernambuco.



O duplo homicídio aconteceu nesse domingo (3), no Sítio Lagoa de Pedra, na zona rural do município, e está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado (PCPE).

De acordo com a corporação, testemunhas apontam que homens encapuzados chegaram ao estabelecimento e realizaram os disparos.

O pai, identificado como Antônio da Silva Andrade, e o filho, Wellington Ferreira de Andrade, foram atingidos por perfurações de arma de fogo.

Além das marcas de tiros, o corpo de Antônio da Silva Andrade foi encontrado decapitado, segundo afirmou a PCPE.



Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia de Limoeiro, no Agreste.



"As investigações foram iniciadas de pronto e seguem até o esclarecimento total do caso", destacou a Polícia Civil.

Veja também

fuga Dois presos fogem de presídio sul-mato-grossense