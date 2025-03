A- A+

PERNAMBUCO Pai e filho são presos por atear fogo em caminhão-guincho, em Araripina Veículo de grande porte transportava motocicletas que estavam com situação irregular, segundo a PRF

Durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, no município de Araripina, Sertão do Araripe, dois homens foram presos, após atear fogo, de forma criminosa, na última terça-feira (25), em um caminhão-guincho que transportava motocicletas apreendidas, em situação irregular.

Essa prisão aconteceu de forma conjunta, entre PRF e a Polícia Civil de Pernambuco, que impediram a fuga do pai e filho, que não tiveram identidades reveladas. Eles foram detidos imediatamente.

A operação contou com trabalho do Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local para conter as chamas, a fim de evitar que elas se alastrassem para áreas próximas. Não houve feridos.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil local e vão responder pelos crimes de incêndio criminoso e dano qualificado, sem prejuízo às eventuais sanções na esfera cível.

