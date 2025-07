A- A+

Jataúba Pai e filho, em carro roubado, são presos suspeitos de entregar drogas no Agreste de Pernambuco No interior do veículo estavam 22kg de maconha, um revólver e seis munições calibre .38, uma espingarda e duas munições calibre .28

Pai e filho foram presos no Agreste de Pernambuco suspeitos de entregar drogas no interior do estado em um veículo roubado.



Segundo a Polícia Militar (PM), a prisão aconteceu nessa quarta-feira (9), na PE-160, na zona rural de Jataúba. Os nomes e idades dos envolvidos não foram divulgados.



Agentes do 24º BPM, com apoio do núcleo de Inteligência e da Guarda Municipal, levantaram informações de um suspeito que estaria transportando drogas em uma Saveiro branca.

Drogas foram encontradas no interior do veículo | Foto: PMPE/Divulgação

Rondas foram realizadas, e o veículo, localizado. No carro, onde estavam o homem e o pai, foram encontradas drogas, armas e munições.



Foram apreendidos no interior do veículo 22 kg de maconha, um revólver e seis munições calibre .38, uma espingarda, duas munições calibre .28, quatro celulares e R$ 80 em espécie.



Aos agentes, pai e filho informaram que haviam saído de Custódia, no Sertão, e entregariam drogas em Jataúba e Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste.



"Após consulta, foi constatado que o veículo era clonado e havia sido roubado em 7 de setembro de 2023, em Santa Cruz do Capibaribe", afirmou a PMPE.



Os envolvidos foram presos por tráfico de entorpecentes, posse ilegal de armas e por utilizar carro roubado, e apresentados à Polícia Civil para adoção das providências legais.

