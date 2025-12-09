A- A+

RECIFE Recife: pai é morto a tiros com filho de 3 anos no colo em barbearia; criança e jovem são baleados Crime aconteceu no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste da cidade

Um homem de 25 anos foi morto a tiros em uma barbearia no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife, no sábado (6). Segundo testemunhas, ele estava com o filho de três anos no colo. A criança foi baleada, assim como um jovem de 21 anos que estava no local.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os três chegaram a ser socorridos para uma unidade hospitalar, mas o homem de 25 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O crime é investigado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital como homicídio consumado e dupla tentativa de homicídio.

"De acordo com testemunhas, os dois homens estavam no local, uma deles com outra vítima (criança) no colo, quando desconhecido chegou e realizou disparos, fugindo em seguida. Um dos homens não resistiu. As diligências seguem até o esclarecimento do fato", completou a polícia, por meio de nota.

Não foi informado o estado de saúde das vítimas. A reportagem também procurou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) em busca de mais informações, mas não recebeu o retorno.

