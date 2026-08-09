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Pai é preso em flagrante suspeito de matar os filhos de 3 e 5 anos na zona sul de São Paulo

Homem de 24 anos se apresentou à polícia na manhã deste domingo, 9; vítimas foram encontradas mortas dentro de um carro

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101&ordm; DP, onde o caso foi registrado em flagrante 101º DP, onde o caso foi registrado em flagrante  - Foto: Google Maps/Reprodução

Duas crianças, de 3 e 5 anos, foram encontradas mortas dentro de um carro na manhã deste domingo, 9, na zona sul de São Paulo.

O pai das vítimas, de 24 anos, foi preso em flagrante sob as acusações de homicídio e violência doméstica, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ele teria se apresentado para confessar a morte dos filhos, informou a Polícia Militar ao Estadão.

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Homem se apresentou à polícia
Conforme a PM, o homem se apresentou no 48º Distrito Policial, na Cidade Dutra, e indicou o local onde os corpos estavam.

Após o relato, policiais militares foram até o endereço indicado, na Rua Luiz Supertti, 25, no Jardim Guanabara, na zona sul paulistana. Lá, localizaram as duas crianças já mortas dentro do carro.

Apesar de o pai ter se apresentado no 48º DP, a ocorrência foi registrada como flagrante no 101º DP, no Jardim das Imbuias.

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