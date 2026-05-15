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Chapada dos Veadeiros Pai luta com onça e funcionário arremessa mochila para salvar menina de 8 anos em trilha Criança foi ferida no rosto enquanto aproveitada cachoeira com a família para comemorar aniversário

Uma menina de 8 anos foi atacada por uma onça-parda na tarde dessa quinta-feira (14), durante um passeio em família próximo a uma cachoeira na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o ataque aconteceu no atrativo particular Cordovil, localizado no Santuário Volta da Serra, em Alto Paraíso de Goiás, enquanto a criança retornava de uma trilha feita para comemorar seu aniversário.



De acordo com a corporação, a menina estava acompanhada dos pais, de um irmão e de um funcionário da fazenda responsável pelo acompanhamento quando foi atingida diretamente pelo animal, sofrendo, possivelmente, uma mordida na região da face. A família é de Brasília, e a criança havia comemorado o aniversário na quarta-feira (13), segundo a TV Anhanguera.



Ainda conforme os bombeiros, o pai da menina e o funcionário tentaram conter o ataque e entraram em luta corporal com a onça. Após soltar a criança, o animal ainda avançou contra o funcionário, que reagiu arremessando uma mochila em sua direção.

"A onça mordeu a mochila e, em seguida, fugiu para a mata", informou a corporação.

A criança foi colocada em um veículo com apoio dos funcionários da fazenda e levada ao Hospital Municipal de Alto Paraíso de Goiás. Na noite desta quinta-feira, ela estava sendo transferida de ambulância para o Hospital de Base de Brasília. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da menina.

Animal estava sobre uma árvore

Em nota, o Santuário Volta da Serra informou que acompanha de perto o caso e afirmou que a onça-parda estava sobre uma árvore no momento em que foi avistada. Segundo o empreendimento, a criança recebeu atendimento imediato e segue acompanhada pela família e pelas equipes responsáveis em Brasília.

A Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, também informou que prestou suporte desde a chegada da criança ao hospital, garantindo o pronto atendimento e a rápida transferência para a capital federal.

O comunicado destaca ainda que especialistas apontam que a onça-parda possui comportamento predominantemente arredio e que reações defensivas podem ocorrer diante de aproximações inesperadas, especialmente em áreas de mata preservada.

Para Marcello Clacino, turismólogo e coordenador do Busca e Salvamento da Chapada dos Veadeiros, a presença de animais silvestres de grande porte é uma característica natural de regiões de preservação ambiental.

"A ocorrência de fauna silvestre representa um importante indicativo de equilíbrio ecológico e conservação do bioma Cerrado. A presença desses animais integra a dinâmica natural desses ecossistemas e exige atenção permanente às orientações de segurança durante atividades de turismo de natureza e aventura", afirmou em nota.



Após o incidente, o Santuário informou que iniciou a revisão e o reforço dos protocolos de visitação, sinalização e orientação preventiva aos visitantes, em alinhamento com profissionais especializados e órgãos competentes. A instituição afirmou ainda que mantém colaboração integral com as autoridades responsáveis pelo acompanhamento do caso.

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