Um homem morreu e o filho dele ficou ferido após a moto em que eles estavam colidir em uma placa de sinalização, na BR-408, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na madrugada desse domingo (12), no km 69 da rodovia.



O veículo, uma cinquentinha, bateu na placa e tombou na pista. O ciclomotor era conduzido pelo filho, que ficou ferido e foi socorrido para uma unidade de saúde.



Já o pai dele, que estava na garupa, não resistiu ao impacto da colisão e morreu no local. Os nomes e idades dos envolvidos não foram divulgados.



Segundo a PRF, o homem que morreu estava sem documento. Já o condutor ferido foi socorrido antes da chegada da corporação. Por esse motivo, não foi possível identificar as vítimas.

Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) também estiveram no local.



O acidente de trânsito com vítima fatal e vítima não fatal foi registrado na Delegacia de Goiana, na Mata Norte do Estado.

