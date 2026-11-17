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CONDENAÇÃO Pai que matou recém-nascida com chumbinho é condenado a 43 anos e 10 meses de prisão Conforme consta no processo, o homem deu uma mamadeira de leite com veneno para a bebê, que tinha apenas cinco dias de vida. Ele era contra a gravidez da ex-companheira

Charles Luiz Félix da Costa foi condenado a 43 anos e 10 meses de prisão por matar a filha recém-nascida com chumbinho, em julho de 2024. O crime aconteceu no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e ganhou grande repercussão no estado.

Conforme consta no processo, o homem deu uma mamadeira de leite com veneno para a bebê, que tinha apenas cinco dias de vida no dia do crime. Ele era contra a gravidez da ex-companheira.

Em nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que o homem foi condenado em julgamento realizado em 11 de novembro, pela Vara de Execuções Penais.

De acordo com a sentença, assinada pela juíza Maria Segunda Gomes de Lima, Charles Luiz Félix da Costa foi condenado por homicídio quadruplamente qualificado, com as seguintes agravantes:

Motivo torpe: não desejar a gravidez da companheira;



Emprego de veneno;



Recurso que impossibilitou a defesa da vítima;



Crime contra menor de 14 anos, recém-nascido, praticado por pai, padrasto ou madrasta da vítima.

Nas considerações da sentença, a juíza destacou que o réu agiu de forma "premeditada, articulada, demonstrando insensibilidade moral e malvadez" contra a vítima, "que teve sua vida interrompida, ceifada, no início de sua infância".

Atualmente, o condenado está detido no Presídio de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. Segundo o TJPE, "a defesa interpôs recurso de apelação criminal e nulidade do julgamento".

O crime

O caso aconteceu na madrugada de 24 de julho de 2024, em uma residência na Avenida Marechal Juarez Távora, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A recém-nascida chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul da capital pernambucana, mas não resistiu e morreu.

"A substância foi encontrada através da equipe médica da UPA, que constatou no organismo da criança os resíduos [de chumbinho] no leite da mamadeira", informou o delegado Sérgio Ricardo, à época.

O delegado também relatou que o veneno foi encontrado na lixeira de uma pia, que estava ao lado da mamadeira da criança. Uma fralda com resíduos da substância também foi encontrada e coletada pela polícia.

O delegado disse, ainda, que o pai deu o alimento envenenado a bebê no momento em que a mãe da criança tomava banho.

"Na gestação, ele teria pedido à mãe da criança que ela praticasse o aborto. A criança não seria desejada. Somente um dia antes do parto foi que ele se aproximou [da mulher] e acompanhou o parto", disse o delegado.



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