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trabalho integrado Pai planeja matar o filho, compartilha ideia no ChatGPT e OpenAI aciona FBI; homem é preso no ES O caso foi denunciado pelo FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, o que possibilitou a detenção do suspeito um dia antes da data planejada para a morte do menor

Um homem de 56 anos foi preso no Espírito Santo (ES) após o FBI - a Polícia Federal dos Estados Unidos - descrobrir que ele planejava matar o filho para não pagar a pensão alimentícia à ex-companheira.

De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), o homem confessou o plano em mensagens enviadas ao ChatGPT, inteligência artificial da empresa OpenAI.

A prisão foi feita em 19 de junho, um dia antes de quando o crime aconteceria, em Farturinha, zona rural do município de São Gabriel da Palha. O caso só foi divulgado nessa quinta-feira (25).

O homem saia de casa em uma moto quando os policiais chegaram e, dada a ordem de parada, cooperou com os agentes.

"Ele enviava mensagens para a Inteligência Artificial e, nessas mensagens, abrindo o seus pensamentos e coração, ele dava conta que estava contratando um pistoleiro para poder matar o seu filho, um filho que ele não tinha contato, de uma ex-companheira", explicou o delegado Ícaro Olimpio, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Em uma dessas conversas com a IA, segundo o delegado, o homem relatou que tinha uma arma, corda e cianeto, veneno que interfere de maneira severa no funcionamento do organismo.

"Além disso, nas conversas com a inteligência artificial, [o suspeito] externalizou que faria atentados contra escolas, igrejas e até autoridades públicas, e tentaria fazer o maior número de vítimas possível", completou o delegado.

Por mais que tenha afirmado nas conversas com o ChatGPT que possuía cianeto, quando foi preso, no entanto, o investigado foi encontrado com quatro pequenos frascos contendo líquido. De acordo com a polícia, o homem afirmou que as substâncias "seriam ácidos utilizados para remoção de verrugas".

Os agentes também apreenderam em sua posse um aparelho celular, um canivete e um estilete.

O homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos de praxe e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Ele é investigado por envolvimento em crimes cibernéticos.

Conteúdo nas plataformas é monitorado

O delegado também chamou atenção ao trabalho da polícia com plataformas online, como o ChatGPT. Ele explicou que todo o conteúdo é monitorado e, caso apresente risco a alguém, é notificado.

"Tudo que é colocado na internet, todas as palavras e pensamentos que ali são externalizados, são comunicados às plataformas. Há uma integração, um trabalho cotidiano entre as plataformas, o governo brasileiro, o Ministério da Justiça e das polícias", alertou o delegado.

"Estamos vigilantes, esperamos que esses tipos de crime não aconteçam, mas trabalhando como se fossem acontecer", completou.

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