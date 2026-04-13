A- A+

frança Pai recebe prisão preventiva por manter filho sequestrado em van na França O homem foi detido e acusado de sequestro qualificado e privação de cuidados

A Justiça francesa decretou prisão preventiva para o pai que manteve o filho de 9 anos sequestrado por mais de um ano em uma van no nordeste da França, anunciou nesta segunda-feira (13) o Ministério Público.

Na semana passada, os gendarmes encontraram o menor em Hagenbach, uma pequena localidade de 800 habitantes, após o alerta de uma vizinha que havia ouvido "barulhos de criança" em uma van estacionada em um pátio privado.

O pai foi detido e acusado de sequestro qualificado e privação de cuidados e, após comparecer diante de um juiz nesta segunda-feira, teve a prisão preventiva decretada por um ano, indicou o promotor de Mulhouse, Nicolas Heitz.

O menino, trancado na van pelo pai no fim de 2024, quando tinha 7 anos, continua internado no hospital de Mulhouse e "em segurança", acrescentou o representante do Ministério Público.

Os agentes encontraram o menino, "pálido e claramente desnutrido", "deitado em posição fetal, nu, coberto com um cobertor sobre um monte de lixo e perto de excrementos".

"Devido à posição sentada de forma prolongada", o menino já não conseguia caminhar, indicou o promotor na sexta-feira, ao informar sobre o caso.

A criança contou aos investigadores que a companheira de seu pai "não o queria no apartamento e desejava que ele fosse internado em um hospital psiquiátrico" e que seu pai o trancou na van "para não interná-lo".

O genitor, de 43 anos, vivia com a companheira, de 37 anos, e duas meninas de 10 e 12 anos - uma filha dele e a outra dela - e reconheceu que o manteve sequestrado e privado de cuidados.

Agora, as investigações deverão determinar o nível de responsabilidade de cada um nesse drama e se houve outras pessoas a par do caso.

A companheira do pai, que não é a mãe do menino, foi indiciada por não prestar assistência a um menor nem denunciar maus-tratos. Ela nega as acusações.

Veja também