Pai sobe ao palco para tranquilizar filha e viraliza ao fazer passos de balé: "Se sentiu acolhida"

Movimentos de plié e elevé podem até ser difíceis, mas não para um pai que deseja tranquilizar sua filha bailarina durante uma apresentação de balé.

O costureiro José Lucas Siqueira subiu no palco para acalmar a filha Ana Maitê, de 3 anos, e acabou participando da dança com a criança nos braços, arriscando movimentos clássicos.



O vídeo que registra o momento foi compartilhado no perfil da escola de balé (@balletestefanyoliveira) nas redes sociais e viralizou, alcançando mais de 6 milhões de visualizações contabilizados até a manhã desta quinta-feira (19).

A apresentação aconteceu na última sexta-feira (13), no Teatro Dragão do Mar, em Fortaleza, no Ceará. As crianças protagonizaram o espetáculo "Novelas Brasileiras", e representaram a trama Carrossel.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o pai José Lucas Siqueira contou que a pequena Ana Maitê estava muito ansiosa e teria dormindo minutos antes da apresentação.

"Acordaram ela, que ficou um pouco enjoada. Maitê é uma criança muito sentimental, foi um mix de emoções", relatou o pai.

José Lucas foi ao teatro acompanhar a apresentação da filha ao lado da esposa e mãe de Ana Maitê, Beatriz Cristina | Foto: José Lucas Siqueira/Cortesia

José Lucas disse que ao ver a filha chorando no palco, foi até seu encontro e a colocou nos braços. Foi quando resolveu integrar o espetáculo fazendo "passos de balé a dois".

"Foi no impulso. Eu a vi chorando e subi porque ela estava precisando do meu apoio. Ela gostou, se sentiu acolhida", relatou José Lucas, que arriscou os movimentos plié (que envolve a flexão dos joelhos) e elevé (na ponta dos pés).

O pai conta que não sabia a coreografia e nunca tinha participado dos ensaios. Disse, também, que ficou surpreso com a repercussão que a sua ação teve nas redes sociais.

"Não estava esperando por tudo isso", afirmou José Lucas, que foi ao teatro acompanhar a apresentação da filha ao lado da esposa e mãe de Maitê, Beatriz Cristina, dos tios e avós da criança.

Os avós de Ana Maitê também estiveram presentes na apresentação | Foto: José Lucas Siqueira/Cortesia

Professora de balé de Maitê, Estefany Oliveira detalhou que a menina frequenta as aulas há quatro meses e sempre dançou muito bem. Ela atribui a reação da menina no palco ao fato de ser a primeira apresentação da pequena diante de uma grande plateia.

"Ela só estava com sono. Foi a primeira apresentação dela no palco e ficou com vergonha. Estávamos do ladinho dela o tempo todo, até o papai subir pra pegá-la", afirmou a professora, que enfatizou que o pai não sabia a coreografia. "Foi tudo na hora", relatou.

Estefany também disse que essa foi a primeira vez que um pai de suas alunas participou da apresentação com as bailarinas. Disse, ainda, que ficou surpresa e muito feliz com a repercussão.

