Painel da FDA recomenda aprovação de exame de sangue para câncer de cólon; entenda

Um painel da agência sanitária dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), recomendou a aprovação de um novo exame de sangue que pode detectar o câncer de cólon e reto. No total, foram 7 votantes a favor e 2 contra utilizar o teste Guardant Health's Shield como ferramenta de detecção da doença. Esta seria uma alternativa à colonoscopia, um exame endoscópico do intestino grosso.

“O forte apoio do comitê consultivo à aprovação do Shield reforça o papel crucial que uma opção de exame de sangue pode ter na melhoria das taxas de rastreamento [do câncer de cólon] para aqueles com risco médio”, disse o co-CEO da Guardant, AmirAli Talasaz, em um comunicado.

Caso seja aprovado pela agência, ele será o segundo teste de sangue deste tipo disponível no país. O primeiro, que recebeu aprovação em 2016, chamado Epi proColon, é fabricado pela Epigenomics. A busca por outras formas de detectar o câncer de cólon se dá pela baixa adesão à colonoscopia, que é considerada um procedimento invasivo.

A escolha pelo Guardant foi baseada em um estudo que mostrou que o teste conseguiu detectar 83% dos cânceres de cólon, de acordo com documentos da FDA. Contudo, ele ainda causa dúvidas por ter dectectado somente 13% dos tumores pré-cancerígenos, chamados adenomas avançados, questão também apontada pela agência.

“É melhor do que nada, mas não quero minimizar a questão de que este teste vai detectar muitos tipos de câncer”, disse Charity Morgan, membro do painel, professora do departamento de bioestatística da Universidade do Alabama, durante o reunião do painel, segundo a NBC News.

