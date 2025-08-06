A- A+

AGOSTO Painho Legal: inscrições para exame de DNA e reconhecimento de paternidade estão abertas até dia 20 Mutirão oferece o serviço, de forma gratuita, para os moradores do Recife que ainda não têm o nome do pai na certidão de nascimento

As inscrições para o mutirão Painho Legal tem 30 vagas disponíveis para a realização de exame de DNA e 20 vagas para reconhecimento voluntário de paternidade. Interessados podem se inscrever até o dia 20 de agosto.

O mutirão oferece serviço, de forma gratuita, para os moradores do Recife que ainda não têm o nome do pai na certidão de nascimento. A ação é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

As responsáveis ou os responsáveis pelas crianças a serem beneficiadas podem realizar a inscrição na Câmara do Núcleo de Mediação de Conflitos do Compaz Eduardo Campos, na Linha do Tiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

As inscrições também podem ser feitas, nos mesmos dias e horários, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Recife (Cejusc Recife), situado no 5º andar da ala norte do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha Joana Bezerra.

Documentação

Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência, dados bancários da mãe ou responsável, além da certidão de nascimento do filho ou filha.

DNA

Para os casos de exame de DNA, a coleta de material genético será realizada no próximo dia 21 de agosto, a partir das 9h, no Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha. No dia 9 de setembro, às 9h, haverá uma sessão de conciliação na mesma unidade do Compaz. Na ocasião, serão entregues os resultados dos exames.



Quem pode participar?

Todos os que residam no Recife e não tenham o nome do pai na certidão de nascimento, não há limite de idade. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (81) 3181.0541 ou do email [email protected].

Serviço – Mutirão Painho Legal

Inscrições: até 20 de agosto, no Compaz Eduardo Campos (Linha do Tiro) ou no Fórum Des. Rodolfo Aureliano (Cejusc Recife), das 8h às 14h.

Documentos: Levar RG, CPF, certidão de nascimento da criança, comprovante de residência e dados bancários da mãe ou responsável.

Coleta de DNA: 21 de agosto, às 9h, no Compaz Eduardo Campos.

Sessão de conciliação e entrega dos resultados: 9 de setembro, às 9h, no mesmo local.

Informações: (81) 3181-0541 | [email protected]



Com informações da assessoria.

