Paisagens da Memória

Lá num canto, vi a casa de farinha, na qual encontrei beiju, goma, tapioca, beira-seca e peças de um engenho que há muito deixou de ser usado, além de arreios e latas de alumínio.



Fui de sítio adentro, na tentativa de ver preá, mocó, teju, teiú, camaleão ou um pequeno sagui, mas nada. Será que, na volta, po-deria encontrar algum tipo de cobra, como jararaca, cascavel, coral, amarela, verde, corre-campo, 24 horas, veado, salamandra, preta ou cipó? Ainda bem que vim saltitando e não vi nenhuma delas.



Por perto, só vi umbuzeiro, que estava meio verde, duas la-ranjeiras, pés de pinha, graviola safrejando, pelo chão caxixi, me-lancia, maxixe. Mais adiante, um pé de caju e, no final, uma parte de mata com avelós, catingueira, marmeleiro, pereiro, catinga-bran-ca, aroeira, baraúna, angico, bananinha, freijó, pau-d'arco, mororó e mulungu, também umburana-de-cheiro, juazeiro, jurema de cambão, jurema de imbira. Isoladas, ingazeira e jaramataia. Essas duas estavam às margens do Rio Pajeú, pois só lá florescem.



No outro lado, divisei um pouco de mororó, pau-ferro, bom-nome, algaroba e goiabeira. Tudo muito preservado, para que as gerações futuras saibam as variadas formas da flora brasileira.



Vi que a terra só dá quando é preparada com chuva e recebe a semente nas primeiras trovoadas, para que no tempo de colheita haja batata, arroz, feijão e milho. E, quando esse ciclo se completar, a vida se renove e a jitirana surja. Esse vegetal é nada mais nada menos o maior dos nutrientes, a fim de que o gado forneça o leite abundante ao povo sertanejo, que vive do que a terra produz, com o seu trabalho.



Cansada, entrei na casa grande e tomei um copo d'água da quartinha. Nela havia, em seu gargalo, um pano bordado com uma carinha de gato. Na mesa vi rapadura, mel de engenho, farinha de milho, paçoca. Perto do canto da parede, estava um pote de barro, panelas, frigideira de barro.

