SÃO LOURENÇO DA MATA Pais procuram adolescente de 14 anos que fugiu de casa após discussão por uso de computador Maria Clara Gomes da Silva está desaparecida desde a última segunda-feira (18)

A adolescente Maria Clara Gomes da Silva, de 14 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (18). Ela mora com os pais em um condomínio no bairro de Muribara, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a mãe de Maria Clara, a professora Paula Gomes, contou que a filha fugiu de casa depois de uma discussão sobre uso de computador, que aconteceu no domingo (17). Ela teria sido vista pela última vez nas imediações da Padaria Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Informações sobre o paradeiro de Maria Clara podem ser fornecidas à família por meio dos contatos da mãe, Paula: (81) 9.9938-2926 e (81) 9.8889-2104, e do pai, Moisés: (81) 9.8556-5452. Ligue apenas para ajudar.

Paula Gomes disse que a filha foi vista pela última vez pelas câmeras do condomínio onde moram às 4h24 da última segunda-feira. Os pais notaram o sumiço dela cerca de uma hora depois, horário em que costumam acordar para os afazeres do dia a dia.

"A gente saiu correndo para a portaria do condomínio para procurar as câmeras e aí foi começando o desespero", contou a mãe, acrescentando que a filha estava "mentindo um pouco mais que o normal" nas últimas semanas em relação ao uso de aparelhos eletrônicos. Os pais mantinham no celular de Maria Clara recursos de controle parental com ciência da jovem.

O pai questionou à adolescente sobre uso além do normal do computador e a menina teria alegado apenas que estava vendo sites.

"Ela estava pegando muito o computador e permanecia muito mais tempo do que o normal. Então meu esposo disse: 'Olha, você vai ficar de castigo, você não vai mexer no computador até segunda ordem. A gente vai conversar com sua mãe sobre isso'. Mesmo com a ordem de que não podia pegar, ela pegou", completou a mãe.

No sábado, o pai procurou o computador para estudar e não achou. No dia seguinte, após contar à esposa, a menina devolveu o aparelho.

"Comecei a dar um sermão enorme, quase duas horas reclamando. Não tocamos nela, não batemos nela. Ela vem há uns dias falando que as amigas de 13, 14 anos já saem sozinhas. Eu digo que isso está errado, você não pode sair sem acompanhamento dos pais. Ela acha que estamos errados nessas questões", acrescentou Paula.

A mãe disse que não achou nada demais no computador, apenas pesquisas de música e estudo, e que iria pegar o celular da menina na segunda-feira para ver se ela havia baixado algum aplicativo de mensagens sem autorização.

"O que a gente pensou de imediato? Que ela se assustou e sabia que a gente ia descobrir, como descobrimos no dia seguinte, na segunda-feira à tarde, que ela usava o Instagram 'secreto', sem baixar o aplicativo, que é pelo Google. E a gente viu várias conversas desconfortáveis. Porém, nenhuma dessas pessoas com quem ela conversava eram suspeitos. Houve sim as conversas, mas não tem nada para a gente direcionar", detalhou a mãe.

Pais acreditam que ela possa estar sendo "acolhida"

Paula Gomes contou também que não há nenhuma pista encontrada até agora que possa ajudar a encontrar a menina. Eles registraram um Boletim de Ocorrência na Delegacia de São Lourenço da Mata e foram ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) para solicitar a inclusão de Maria Clara na lista de desaparecidos.

Os pais ainda foram à escola para entrar em contato com a coordenação e amigos mais próximos e ninguém tinha pistas ou sabia sobre o local onde ela foi vista pela última vez. A adolescente não levou dinheiro nem cartão de crédito, apenas poucas roupas e o cartão VEM.

Foi em rastreio do cartão VEM, inclusive, que os pais descobriram que ela teria subido em um ônibus da linha CDU/Caxangá/Boa Viagem, no início da tarde de segunda-feira.

Os pais acreditam que Maria Clara está sendo "acolhida por alguém" ou que pode ter sido "direcionada para encontrar alguém". Eles temem esquemas maiores, pois ela é menor e não levou documentos.

"É como se fosse algo 'miraculoso', no sentido negativo. Não tem uma pista com os amigos, nem nada, como se fosse uma coisa secreta", lamentou a mãe.

Os pais devem ir à delegacia nesta quinta-feira (21) para perguntar sobre o andamento das buscas. Eles também devem fazer o percurso do metrô, dividindo-se entre estações para colar cartazes.

DPCA incluiu a adolescente na lista de desaparecidos | Foto: Google Street View/Reprodução

O que diz a Polícia

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na Delegacia de São Lourenço da Mata como "ocorrência de pessoa desaparecida".

"Um inquérito policial foi instaurado e qualquer informação que possa auxiliar na investigação, deve ser comunicada à ouvidoria da SDS, com garantia de sigilo absoluto ou à delegacia mais próxima", afirmou a corporação.

A ouvidoria está disponível de segunda a sexta das 7h às 19h pelos números: 0800 081 5001 e (81) 9.9488-3455.

O DPCA também pode ser acionado por meio dos contatos (81) 3184-3578 e (81) 9.9488-7044 (WhatsApp). O e-mail do departamento é o [email protected].





