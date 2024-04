País africano acusa Apple de extrair ilegalmente minerais em região devastada pela guerra

A- A+

O governo da República Democrática do Congo está acusando a Apple de usar em seus minerais “explorados ilegalmente” extraídos do leste do país, segundo advogados que representam o país africano. Nesta quinta-feira, os defensores enviaram à Apple uma notificação formal, à qual a AFP teve acesso, alertando a gigante de tecnologia de que poderia enfrentar uma ação legal se a alegada prática continuar.

Os advogados, baseados em Paris, acusaram a Apple de comprar minerais contrabandeados da República Democrática do Congo para o vizinho Ruanda, onde são lavados e “integrados na cadeia de abastecimento global”. Contatada pela AFP, a Apple apontou declarações do seu relatório corporativo anual de 2023 sobre a alegada utilização dos chamados minerais de conflito, que são cruciais para uma vasta gama de produtos de alta tecnologia.

"Com base em nossos esforços de devida diligência [...] não encontramos nenhuma base razoável para concluir que qualquer uma das fundições ou refinarias de 3TG [estanho, tântalo, tungstênio e ouro] determinou estar em nossa cadeia de fornecimento em 31 de dezembro de 2023, diretamente ou indiretamente financiou ou beneficiou grupos armados na RDC ou num país vizinho", afirmou.

A região dos Grandes Lagos, rica em minerais, tem sido devastada pela violência desde as guerras regionais na década de 1990, com as tensões tendo ressurgido no final de 2021, quando os rebeldes do Movimento 23 de Março (M23) começaram a recapturar áreas de território.

A República Democrática do Congo, as Nações Unidas e os países ocidentais acusam Ruanda de apoiar grupos rebeldes, incluindo o M23, em uma tentativa de controlar os vastos recursos minerais da região, uma alegação que Kigali nega.

“A Apple vendeu tecnologia feita com minerais provenientes de uma região cuja população está sendo devastada por graves violações dos direitos humanos”, escreveram os advogados da República Democrática do Congo.

Violência sexual, ataques armados e corrupção generalizada em locais que fornecem minerais à Apple são apenas algumas das alegações levantadas na carta. Macs, iPhones e outros produtos da Apple estão “contaminados pelo sangue do povo congolês”, disseram os advogados do país.

''Notoriamente insuficiente''

Os advogados franceses William Bourdon e Vincent Brengarth enviaram a notificação formal esta semana a duas subsidiárias da Apple na França, e o advogado Robert Amsterdam as enviou à sede da empresa de tecnologia nos EUA.

“A Apple tem confiado consistentemente em uma série de fornecedores que compram minerais do Ruanda, um país pobre em minerais que tem saqueado a República Democrática do Congo e roubado os seus recursos naturais durante quase três décadas”, escreveram.

A República Democrática do Congo é rica em tântalo, estanho, tungsténio e ouro – frequentemente referido como 3T ou 3TG – que são utilizados na produção de smartphones e outros dispositivos eletrônicos. Os esforços da gigante tecnológica para obter eticamente os seus minerais são “notoriamente insuficientes”, escreveram Bourdon e Amsterdam.

“A Apple parece confiar principalmente na vigilância de seus fornecedores e no seu compromisso de respeitar o código de conduta da Apple”, diz a carta oficial.

Mas tanto os seus fornecedores como as auditorias externas parecem confiar na certificação da Tin Supply Chain Initiative (ITSCI), “que demonstrou ter numerosas e graves deficiências”, afirma a notificação formal. O programa ITSCI é um dos principais mecanismos criados há mais de dez anos para garantir o fornecimento de minerais “livres de conflitos” na República Democrática do Congo, segundo a ONG britânica Global Witness.

Em abril de 2022, a Global Witness acusou o ITSCI de contribuir para o "branqueamento" de minerais de conflito, trabalho infantil, tráfico e contrabando na República Democrática do Congo. A Apple não é a única grande empresa que depende do sistema “defeituoso”, disse a Global Witness.

Tesla, Intel e Samsung estão entre as empresas que dependem do ITSCI, mas o relatório da Global Witness revelou que “90% dos minerais” de locais de mineração específicos analisados pelo programa não vieram de minas validadas.

A notificação formal da RDC à Apple inclui perguntas sobre “minerais 3T usados em produtos Apple” e exige que a empresa de tecnologia responda “dentro de três semanas”.

“Todas as opções legais estão sobre a mesa”, disseram os advogados à AFP.

''Minerais do sangue''

A crescente procura de cobalto e cobre para alimentar a chamada energia limpa, incluindo baterias recarregáveis, também levou a despejos forçados, agressões sexuais, incêndios criminosos e espancamentos no leste da República Democrática do Congo, de acordo com um relatório de 2023 da Anistia Internacional.

Os rebeldes do M23 controlam atualmente grandes áreas do Kivu do Norte e estão cercando a capital provincial de Goma, onde mais de um milhão de deslocados pela guerra se amontoaram em campos de refugiados. A ONU afirmou em 2023 que as pessoas que vivem no leste da República Democrática do Congo enfrentavam uma violência sem precedentes, classificando-o como um dos “piores lugares” do mundo para as crianças.

Os minerais são transportados para Ruanda, onde são lavados para enganar a supervisão destinada a impedir a venda de “minerais de conflito”, de acordo com a Global Witness.

“A responsabilidade da Apple e de outros grandes fabricantes de tecnologia quando utilizam minerais do sangue permaneceu por muito tempo uma caixa preta”, disseram os advogados à AFP.

