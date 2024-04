Pais de autor de chacina são sentenciados a ao menos 10 anos de prisão em caso histórico nos EUA

A- A+

A Justiça dos Estados Unidos condenou, nesta terça-feira, que Jennifer e James Crumbley, pais do adolescente que matou quatro estudantes a tiros num ataque em 2021, a ao menos 10 anos de prisão. Ambos foram considerados culpados de homicídio culposo. A decisão encerra um caso criminal histórico.

No caso histórico, os pais foram os primeiros nos EUA a serem responsabilizados pelos seus papéis no tiroteio em que o seu filho matou quatro estudantes e feriu outras sete pessoas no tiroteio na Oxford High School, em 30 de novembro de 2021.

Isso ocorre após os julgamentos separados de James e Jennifer Crumbley, onde ambos foram condenados por homicídio culposo.

Cada um deles foi acusado de quatro acusações de homicídio culposo pelas mortes dos quatro estudantes, Justin Shilling, Madisyn Baldwin, Tate Myre e Hana St.

A promotoria argumentou que o tiroteio era evitável e que James e Jennifer Crumbley ignoraram as necessidades de saúde mental do filho e compraram para ele a arma usada no tiroteio.

