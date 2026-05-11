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EUA Pais detidos pelo ICE conseguem visitar filho com câncer terminal um dia antes de ele morrer Na última quinta-feira (7) um juiz federal determinou a libertação do casal, permitindo que eles deixassem a custódia do ICE e viajassem ao México para reencontrar o filho

Um jovem nascido em Chicago e diagnosticado com câncer de cólon em estágio terminal morreu um dia depois de reencontrar os pais no México. O casal havia sido detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês).

Kevin González, de 18 anos, morreu no último domingo (10) segundo relato do irmão dele, Jovany Ramírez, à Telemundo. De acordo com a emissora, o jovem morreu dormindo no fim da tarde, poucas horas após se reunir com os pais na casa da avó materna, em Durango.

Os pais de Kevin, Isidro González Avilés, de 48 anos, e Norma Anabel Ramírez Amaya, de 43, haviam sido detidos pelo ICE em abril após tentarem atravessar a fronteira dos Estados Unidos sem autorização para visitar o filho em Chicago, onde ele fazia tratamento médico.

Na última quinta-feira (7) um juiz federal determinou a libertação do casal, permitindo que eles deixassem a custódia do ICE e viajassem ao México para reencontrar o filho.

Kevin nasceu em Chicago, mas foi criado no México. Em janeiro deste ano, ele recebeu o diagnóstico de câncer metastático em estágio quatro. O jovem estava visitando parentes nos Estados Unidos quando passou mal e iniciou tratamento no país.

Após o agravamento do quadro e a falta de resposta ao tratamento, os pais solicitaram autorização para entrar legalmente nos EUA e acompanhar o filho. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), órgão ao qual o ICE é subordinado, negou o pedido citando "presença ilegal anterior e entradas nos Estados Unidos".

Depois da negativa, o casal tentou cruzar a fronteira sem autorização e acabou preso perto de Douglas, em 14 de abril. Eles permaneceram detidos em um centro de imigração enquanto Kevin viajava ao México para encontrar familiares e fazia apelos públicos para que os pais fossem libertados.



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