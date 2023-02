Pais devem tomar cuidado durante o carnaval das crianças com autismo

A- A+

Com o carnaval se aproximando, os pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem se preocupar com a mudança de rotina e a sobrecarga sensorial que o evento pode trazer. O diretor clínico do Grupo Ampliar Intervenção Comportamental, Psicólogo e Especialista em Análise do Comportamento, Rodrigo Nery, destaca a importância dos pais/cuidadores terem atenção redobrada ao cuidar dessas crianças durante o período de momesco.

Segundo ele, é necessário seguir algumas dicas para garantir a segurança e bem-estar dessas crianças durante o evento. “O primeiro passo é estabelecer rotinas e expectativas claras antes do carnaval. Isso ajudará a criança a se preparar e se sentir mais confortável com a mudança de rotina. Além disso, é importante escolher um local de evento acessível e seguro, que atenda às necessidades da criança”, enfatizou.

Durante o carnaval, situações de estresse e ansiedade podem surgir devido à multidão e ao barulho. Nesse caso, o psicólogo sugere levar itens de conforto e usar estratégias de relaxamento para lidar com essas situações. “Para garantir a segurança da criança, é importante mantê-la sempre à vista e, se necessário, usar protetores auriculares para minimizar o impacto do barulho”, pontuou, o especialista em análise comportamental.

O diretor clínico do Grupo Ampliar, também destaca a importância de envolver a criança no carnaval de maneira positiva, permitindo que ela participe de atividades lúdicas e alegres. Além disso, é fundamental levar em conta as necessidades e preferências da criança, como horários de sono e alimentação, e seguir um cronograma de atividades que as atenda.

Por fim, Rodrigo Nery ressalta a importância de preparar a criança para possíveis mudanças de rotina durante o carnaval e ajudar a manter uma rotina estável após o evento. “Dessa forma, será possível garantir que o carnaval seja uma festa inesquecível e agradável para a criança e para toda a família”, completou.

