"Pais eram um amor. Pouco agressivo", diz irmão de adolescente que matou os pais a marteladas

A- A+

Na casa onde vivia o adolescente que confessou ter matado os pais a marteladas, é possível ver as marcas do crime bárbaro. Localizado na Estrada da Ligação, em Jacarepaguá, o imóvel teve o segundo andar queimado pelo rapaz, de 16 anos. Era ali que ficava o quarto do casal e onde o garoto havia deixado os corpos. Do lado de fora, era possível ver a tela de proteção da sacada queimada, janelas destruídas e paredes escurecidas com cinza das chamas.

O adolescente é o caçula de quatro irmãos e foi adotado quando tinha 8 anos. Na época, ele morava em Campo Grande, também na Zona Oeste. O irmão mais velho, de 19 anos, esteve na casa e lamentou o ocorrido.

Segundo ele, o último contato que teve com o adolescente foi em 2019. O rapaz também afirmou que o irmão é ciumento com seus pertences e costuma "ser um agressivo" ao ser contrariado.

"A gente não se via desde 2019. Seguimos caminhos diferentes. Os pais eram um amor, mas ele era um pouco agressivo. Não podíamos tocar nas coisas dele que ficava maluco, entrava em outro estado. Ele agredia as pessoas. A nossa convivência era mínima. A gente foi separado quando criança. Eu não imaginava que ele poderia fazer isso. Fiquei surpreso contou o rapaz.

Vizinhos e amigos do casal estavam atônitos com a notícia da morte. Eles contaram que o casal era de "pessoas felizes, do bem e muito amorosas".

"A mulher era da igreja. Os dois não costumavam ficar na rua. Eram pessoas reservadas. Quando ela adotou o garoto, ficamos preocupados porque ele não parecia estar feliz com isso. Ele recebia muito amor deles, mas não retribuía" narrou uma vizinha.

Uma adolescente que estudou com o adolescente afirmou que ele era temperamental.

"Ele estudava no primeiro ano do ensino médio. Era uma pessoa que se estressava fácil. Ele costumava ir no Burger King do Shopping da Taquara. Nós éramos da mesma escola. Há alguns dias ele jogou areia em uma criança quando estava na quadra e depois brigou a mãe dela. Ele tinha uns repentes. Ele era uma pessoa temperamental" afirmou.

Como aconteceu o crime?

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, após matar os pais a marteladas e atear fogo no quarto onde dormiam. O crime aconteceu às 22h de quinta-feira e teria sido motivado por uma discussão da família, que aconteceu após o menino afirmar que não iria à escola, pois queria descansar para uma aula de jiu-jítsu. Os pais não teriam deixado.

À polícia, ele explicou que matou os pais a marteladas, foi com um amigo lanchar, voltou à casa e ateou fogo no quarto onde os corpos estavam, no segundo andar da residência, localizada na Estrada da Ligação. Foi ele quem acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

O que diz a polícia?

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o adolescente foi conduzido por policiais militares à unidade e apreendido em flagrante pelo crime. Os agentes vão ouvir testemunhas e realizar demais diligências para esclarecer a motivação dos assassinatos.

Veja também

enem Inscrições para Enem 2024 começam na segunda-feira, dia 27