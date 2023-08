A- A+

Meio-ambiente País segue em alerta para chuvas fortes no Sudeste e onda de calor no Nordeste Instituto Nacional de Meteorologia já começa a registrar perfil de temperatura compatível com influência do El Niño

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo um alerta para "perigo" de chuvas intensas em quase toda a faixa da costa do Sudeste do Brasil, indo do litoral norte de São Paulo ao Sul da Bahia.

Combinado com um alerta de "grande perigo" de onda de calor no interior da Bahia e do Piauí e secas no interior de Pernambuco e Paraíba, o clima do país já começa a demonstrar contornos típicos do que acontece na América do Sul quando o continente está sob influência do fenômeno El Niño no Pacífico.

Nas regiões nordestinas mais afetadas pela alta temperatura, a recomendação é que populações afetadas entrem em contato com a defesa civil (telefone 199) se necessário. Como os termômetros já começara a subir na quinta, o Inmet aponta risco de onda de calor em razão do registro de "temperatura 5°C acima da média por período maior do que cinco dias".

Estão na área de alerta de onda de calor 263 municípios nas regiões de Barreiras (BA), São Raimundo Nonato (PI), Oeiras (PI) e Ouricuri (PE).

O alerta de chuvas intensas, que abarca 181 municípios das regiões de Santos (SP) a Porto Seguro (BA), cita possibilidade de "chuva entre 30 mm e 60 mm por hora (de 50 mm a 100 ao dia), ventos intensos (60 a 100 km/h)", além de "risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Como de praxe, no alerta de chuvas intensas no Sudeste o Inmet emitiu recomendações para a população lidar com rajadas de vento: "Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda".

O instituto orienta moradores de áreas sob forte chuva desligarem, se possível, aparelhos elétricos e até o quadro geral de energia.

Tanto para o Sudeste quanto para o Nordeste o alerta tem duração de validade até esta segunda-feira, mas Inmet avalia a situação dia a dia. Até o início da noite de domingo, apesar dos alertas, não houve relatos de inundações severas nas regiões em questão.

Numa região que abarca interior do Pernambuco, Bahia, Paraíba e sul do Piauí, o Inmet vê "perigo" também de incêndios florestais e impactos à saúde por conta da baixa umidade, que está entre 12% e 20% na região neste domingo. A recomendação aí é beber bastante água, evitar atividade física e buscar proteção de sombra e áreas internas.

Frio no Sul

Enquanto o Sudeste e o Nordeste exibiam as condições mais acentuadas de calor e chuvas, o Sul registrou bastante frio. No Rio Grande do Sul, alguns municípios da Grande Porto Alegre e da Serra tiveram temperaturas negativas. Em Aparados da Serra o termômetro baixou a -5°C, segundo a agência de meteorologia MetSul.

A frente fria que chegou antes do fim de semana teve um componente de ar polar e também provou granizo em algumas cidades. A serra gaúcha segue em risco de geada, segundo o Inmet.

O outro alerta de tempo que o Inmet divulgou nesta semana foi de "perigo potencial" apenas, relativo a tempestades no sul da região Norte e norte da região Centro Oeste. Até o início da noite de domingo, porém, não foram registrados eventos extremos de grande amplitude nessa área.

