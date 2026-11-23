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Internacional Países aprovam mecanismo para monitorar avanços na gestão de produtos químicos Maioria dos 28 objetivos foi concebida para ser alcançada até 2030, data para a qual se estima que a produção mundial de produtos químicos terá dobrado em relação aos níveis de 2017

Os países que se reuniram em uma conferência da ONU em Genebra aprovaram um mecanismo para avaliar os avanços na gestão mundial de produtos químicos e seus efeitos sobre a saúde e o meio ambiente, informou a organização nesta segunda-feira (23).

Três anos após a adoção do Marco Mundial sobre Produtos Químicos em Bonn, a primeira conferência de acompanhamento foi realizada na semana passada em Genebra, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

Adotado por 110 países, o marco busca alcançar uma gestão segura e sustentável dos produtos químicos, presentes em cerca de 95% dos bens industrializados, ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a produção até o descarte.

Com representantes de 140 países, a conferência de Genebra aprovou uma série de indicadores para monitorar os avanços em direção às metas do marco.

A maioria dos 28 objetivos foi concebida para ser alcançada até 2030, data para a qual se estima que a produção mundial de produtos químicos terá dobrado em relação aos níveis de 2017.

"O que importa agora é traduzir rapidamente esses compromissos em ações concretas que resultem em uma química mais segura, uma produção mais limpa, locais de trabalho mais saudáveis e economias que protejam as pessoas e o planeta", afirmou a diretora do Pnuma Inger Andersen.

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