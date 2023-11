Países Baixos têm manifestações após vitória da extrema direita

A- A+

Aos gritos de “Não estão sozinhos!”, cerca de mil pessoas se concentraram nesta quinta-feira (23) em Utrecht, no oeste dos Países Baixos, para protestar contra a vitória do candidato de extrema direita Geert Wilders nas eleições gerais de ontem.

Em Amsterdã, também ocorreu uma mobilização contra o partido de Wilders nesta quinta.

Membros das legendas de esquerda organizaram o protesto em Utrecht "para mostrar aos neerlandeses que nós nunca abandonamos ninguém e que lutamos pelos direitos de todos", disseram os organizadores.

Com 37 cadeiras, o partido de Wilders se tornou a principal força política do Parlamento neerlandês.

Apesar de ter suavizado as suas declarações anti-islâmicas durante a campanha eleitoral, o manifesto do Partido pela Liberdade (PVV, na sigla em holandês) pede a exclusão de mesquitas e do alcorão.

Judy Karajoli, uma estudante síria de jornalismo de 25 anos, afirmou que a vitória eleitoral de Wilders lhe traz "muito medo, porque o PVV é um partido abertamente racista que quer 'desislamizar' o país".

O estudante acrescentou que muitos de seus amigos são refugiados com permissão de residência, o que agora tem em seu futuro.

O manifesto do PVV indica que essas permissões de residência deveriam ser anuladas porque "algumas partes da Síria já são seguras".

“Sei o que é fugir da guerra para se refugiar em um país seguro, mas agora não nos sentimos em segurança”, declarou Karajoli à AFP.

“Vim para cá pela liberdade e tolerância, para um lugar onde todo o mundo pode fazer o que quiser”, disse à AFP Haahmed Hassan, um engenheiro egípcio de 30 anos, confessando sentir “medo”.

Após a vitória da extrema direita nas eleições legislativas, Geert Wilders deverá convencer outros partidos para formar uma coalizão de governo, uma tarefa que não se anuncia fácil.

O PVV conseguiu 37 das 150 cadeiras do Parlamento, mais que o dobro do pleito de 2021, segundo os resultados quase completos.

Veja também

México ONGs indicam que três jornalistas foram sequestrados no sul do México