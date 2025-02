Países bálticos se desligam da rede elétrica da Rússia para integrar sistema elétrico europeu

A- A+

O fluxo de eletricidade entre a Rússia e os países bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia foi oficialmente cortado na manhã deste sábado, 8, após os oficiais desligarem as linhas de transmissão da rede da era soviética e se prepararem para se juntar ao restante da Europa amanhã.



"O sistema energético do Báltico finalmente está em nossas mãos, estamos em total controle", disse o ministro da Energia da Lituânia, Žygimantas Vaiciunas, a repórteres.



O Sistema de Energia Báltico passa a operar independentemente, após 24 horas desligado da rede da era soviética. Se tudo ocorrer conforme planejado, o sistema de energia se fundirá com as redes de energia europeias na tarde de domingo por meio de várias conexões com Finlândia, Suécia e Polônia.



É esperada a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, bem como dos presidentes da Polônia e dos países bálticos, em uma cerimônia na Lituânia no domingo à noite, juntamente com outros dignitários. /Associated Press.

