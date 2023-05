A- A+

SAÚDE Países com maior desigualdade de gênero têm diferenças em cérebros de homens e mulheres, diz estudo Análise de quase 8 mil ressonâncias magnéticas em 29 países sugere que ambiente social prejudicial modifica a estrutura do cérebro

O cérebro de uma pessoa, assim como a quantidade de gordura acumulada na barriga ou a força dos músculos, muda com as circunstâncias do ambiente, embora, às vezes, escondidas pelo crânio, essas transformações não pareçam tão evidentes.



Na China , por exemplo, observou-se que a demência é maior entre as mulheres do que entre os homens, e a falta de exercício ou o analfabetismo foram identificados como fatores de risco para sofrer desse tipo de doença. Estudos mostram que, em países onde a desigualdade de gênero é maior, as mulheres correm mais risco de sofrer de doenças mentais e tendem a ter menos sucesso nos estudos do que os homens.

Para testar se as circunstâncias de maior ou menor desigualdade entre os sexos estão relacionadas a diferenças na estrutura cerebral de homens e mulheres, um grupo internacional de cientistas fez quase 8 mil imagens de ressonância magnética de pessoas de 29 países.



Em um artigo publicado pela revista PNAS , eles afirmam que, nos países com maior igualdade de gênero, medida com o Índice de Desigualdade de Gênero e o Índice de Gap de Gênero , não foram observadas diferenças significativas entre os cérebros de um e outro. No entanto, onde havia maior desigualdade, eles descobriram que a espessura do lado direito do córtex cerebral era menor nas mulheres.



Os autores reconhecem a complexidade dos índices de desigualdade de gênero, que por sua vez interagem com diferentes mecanismos biológicos, mas têm hipóteses para explicar suas observações. O córtex cingulado anterior e o córtex orbitofrontal, onde foram encontradas diferenças de espessura, foram associados a respostas à desigualdade ou resistência à adversidade.



Além disso, alterações nessas regiões foram observadas em doenças em que o estresse é considerado um mecanismo central, e foram observadas perdas de peso durante a depressão ou redução do estresse pós-traumático.



Nicolás Crossley, professor da Pontifícia Universidade Católica do Chile e coautor do estudo, explica que esse tipo de trabalho aponta para um efeito observável da desigualdade de gênero no cérebro de pessoas expostas à subordinação permanente e até à violência física . Embora o estudo não estabeleça uma relação causal e "esses resultados não sejam necessários para provar que a desigualdade de gênero está errada", ele acredita que pode dar peso aos argumentos em favor de políticas que reduzam a desigualdade.

“Em todas as legislações, quando há um ato de violência, se esse ato estiver associado a alterações visuais e significativas no outro, a gravidade da violência é considerada maior. Com o nosso trabalho, de certa forma, mostramos que há danos reais causados pela desigualdade de gênero”, defende.

Origem das diferenças

Para Crossley, esses resultados também podem influenciar ideias sobre a origem das diferenças entre homens e mulheres encontradas nas sociedades ao redor do mundo: “Tem gente que defende que essas diferenças de papéis sociais são resultado de diferenças biológicas e aqui mostramos que algumas das essas diferenças podem ser alteradas pelo ambiente social”.

Além de influenciar a forma de ver a origem das desigualdades, as autoras, em frase questionada por outras colegas que não participaram do estudo, afirmam na introdução de seu artigo que seus resultados “fornecem evidências iniciais para políticas de igualdade de gênero informada pela neurociência”.

Bruce Wexler, professor da Universidade de Yale, acredita que "o mais surpreendente teria sido se os pesquisadores não tivessem encontrado diferenças nos cérebros de homens e mulheres onde as mulheres têm empregos muito menos estimulantes intelectualmente, tiveram pouco acesso à educação ou não são incentivados a praticar atividade física”.

“Além disso, nesses países, eles são submetidos à violência, que já sabemos que pode afetar o volume cerebral, e os dados citados pelos autores mostrando mais depressão e outros problemas de saúde mental devem significar mudanças na função cerebral e em algum nível no estrutura do cérebro”, explica Wexler, que é autor do livro Cérebro e Cultura, no qual explora as sinergias entre a neuroplasticidade humana e o fato de que os humanos mudam seu ambiente que, por sua vez, muda seus cérebros.

Wexler questiona se a afirmação dos autores sobre o valor de seus resultados para a promoção de políticas de igualdade tem respaldo. Ele acredita que “embora as ressonâncias, por sua capacidade de medir o cérebro, possam impressionar algumas pessoas e induzi-las a agir, outras pessoas podem afirmar com razão que essa tecnologia não muda em nada a necessidade de enfrentar a desigualdade, que já se justifica "por muitas razões".

Em suma, o pesquisador é cético quanto à possibilidade de mudar a opinião de políticos ou do público com resultados como os deste estudo, apesar de seu mérito científico.0 María Ruz, diretora do Centro de Pesquisas Mente, Cérebro e Comportamento da Universidade de Granada, elogia que o estudo tenha incluído um grande número de participantes, mas acredita que a interpretação dos resultados não é fácil.

“Que uma maior ou menor espessura cortical esteja associada a algum tipo de dano não me parece correto”, afirma. "No hipocampo, sobre o qual eles falam na introdução, eles observaram variação de tamanho devido ao estresse, mas não observaram o efeito no hipocampo", explica ele. “Uma coisa que acho que eles fazem muito bem é deixar claro que o cérebro é plástico e muda com as variáveis socioculturais. Mas a associação entre regiões do cérebro e funções mentais é muito mais complexa do que as pessoas imaginam”, aponta. “As áreas que eles encontram foram associadas às funções que eles mencionam."

Apesar da importância de reconhecer como o cérebro explica o comportamento humano, os especialistas também advertem contra o uso de medidas aparentemente objetivas de um órgão – sobre o qual muito ainda é desconhecido – para tirar conclusões sociais ou políticas inescrupulosas. Os próprios autores apontam a necessidade de novos estudos, como alguns que olham para grupos humanos cujos níveis de desigualdade variaram ao longo do tempo para começar a entender as razões das diferenças observadas.

