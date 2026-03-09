A- A+

CHINA Países da América Latina e Caribe devem tomar próprias decisões na escolha de amigos, diz chanceler A cooperação China-ALC é sobre a ajuda e o apoio mútuos entre os países do Sul Global, disse Wang Yi

O caminho dos países da América Latina e do Caribe (ALC) deve ser escolhido por seus povos, e a escolha de amigos deve ser feita pelos próprios países da ALC, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, nesse domingo (8).

A cooperação China-ALC é sobre a ajuda e o apoio mútuos entre os países do Sul Global, disse Wang em uma coletiva de imprensa à margem da quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional. "Nunca nos envolvemos em esquemas geopolíticos, nem interferimos nos assuntos internos de outros países, nem pedimos que outros escolham partes."

"A cooperação entre a China e os países da ALC não tem como alvo nenhum terceiro e não deve ser sujeita à interferência de terceiros", afirmou.

Independentemente de como a situação evolua, a China está pronta para trabalhar com os países da ALC em direção à construção de uma comunidade China-ALC com futuro compartilhado e à distribuição dos benefícios da parceria cooperativa abrangente China-ALC para mais pessoas de ambos os lados, acrescentou Wang.

Veja também