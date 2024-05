A- A+

mundo Países da Otan vão criar "muro de drones" na fronteira com a Rússia, anuncia Lituânia O projeto foi desenvolvido devido ao aumento da preocupação com temas de segurança desde o começo da invasão russa na Ucrânia

Os seis países da Otan que fazem fronteira com a Rússia criam “um muro de drones” para evitar “provocações”, anunciou nesta quinta-feira (24) o governo da Lituânia.

O projeto foi desenvolvido devido ao aumento da preocupação com temas de segurança desde o começo da invasão russa na Ucrânia, há mais de dois anos.

Dos 32 membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), seis fazem fronteira com a Rússia: os três Estados Bálticos (Lituânia, Letônia e Estônia), além da Finlândia, Noruega e Polônia.



“Isto é algo completamente novo, um muro de drones que se estende da Noruega à Polônia, com o objetivo de usar drones e outras tecnologias para proteger nossas fronteiras”, disse a ministra do Interior da Lituânia, Agne Bilotaite, à agência de notícias BNS .

Sem os prazos especificados, o projeto inclui a implantação de sistemas antidrones para impedir aeronaves não tripuladas inimigas.

