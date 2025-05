A- A+

onu Países devem agir para evitar uma 'aniquilação' dos palestinos em Gaza, afirmam especialistas da ONU O governo israelense mantém um bloqueio na Faixa de Gaza desde 2 de março e não permite a entrada de nenhum suprimento de ajuda humanitária no território

Os Estados "devem agir" imediatamente para evitar que aconteça uma "aniquilação" dos palestinos na Faixa de Gaza, alertaram nesta quarta-feira (7) mais de 30 especialistas independentes das Nações Unidas.

Em um comunicado, eles afirmaram que "as crescentes atrocidades em Gaza representam uma virada moral" e pediram aos Estados que "ajam agora para acabar com a violência ou serão testemunhas da aniquilação da população palestina" no território, palco de uma guerra devastadora entre o Exército de Israel o movimento islamista palestino Hamas desde outubro de 2023.

"Os Estados devem agir rapidamente para acabar com o genocídio em curso, desmantelar o apartheid e garantir um futuro no qual palestinos e israelenses coexistam em liberdade e dignidade", pediram os especialistas.

Os signatários, que detêm um mandato do Conselho de Direitos Humanos, mas não falam em nome das Nações Unidas, exigiram que os países não permaneçam "passivos".

Na rede social X, a representação israelense em Genebra afirmou que a declaração "ilustra mais uma vez como o Conselho de Direitos Humanos em Genebra se tornou um órgão tendencioso e irrelevante".

O governo israelense mantém um bloqueio na Faixa de Gaza desde 2 de março e não permite a entrada de nenhum suprimento de ajuda humanitária no território. Na segunda-feira, anunciou uma nova campanha militar que envolveria a "conquista" do enclave e o deslocamento em massa da população.

Com sua ofensiva, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirma querer destruir o Hamas e garantir a libertação dos reféns feitos pelos islamistas durante o ataque de 7 de outubro em Israel, que desencadeou a guerra.

Veja também