Países latino-americanos respondem à retirada de embaixadores da Venezuela

“Inédita”, "injustificada", "típica de regimes ditatoriais": a decisão do governo de Nicolás Maduro de exigir a saída da Venezuela do pessoal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai, e de ordenar a retirada dos funcionários desses países, gerou diversas reações.

Esses sete países latino-americanos, ao lado do Equador e Paraguai, pediram na segunda-feira a "revisão completa dos resultados" das presidenciais de domingo na Venezuela, onde a autoridade eleitoral proclamou Maduro reeleito com 51% dos votos sobre os 44% de Edmundo González Urrutia, representante da líder opositora María Corina Machado.

Foi assim que os governos desses sete países reagiram, em diferentes graus, ao anúncio de Caracas de retirar o pessoal diplomático com base em “pronunciamentos interferentes”:

Argentina

“A Argentina não cortou relações com a Venezuela. Se o fizeram, ainda não nos informaram”, disse a ministra das Relações Exteriores do presidente Javier Milei, Diana Mondino, ao LN+ na segunda-feira.

O governo argentino também denunciou na terça-feira o “assédio” à sua embaixada em Caracas, onde seis dos colaboradores de Machado estão asilados há semanas.

Em uma mensagem no X, o Ministério das Relações Exteriores denunciou que o “regime de Maduro” ordenou “interromper o fornecimento de eletricidade” na legação e alertou “sobre qualquer ação deliberada que ponha em risco a segurança do pessoal diplomático argentino e dos cidadãos venezuelanos sob proteção”.

Mondino disse na segunda-feira que, se os diplomatas argentinos tiveram que deixar a embaixada, o governo venezuelano “tem a obrigação” de permitir que os refugiados saiam com eles.

“Isso é realmente inédito”, disse ele.

Chile

“Não me lembro de tal medida, e o que ela revela é o isolamento do governo venezuelano”, disse o diplomata-chefe de Gabriel Boric, Alberto Van Klaveren, em entrevista à CNN Chile.

“Isso é típico de regimes ditatoriais”, disse ele.

Por sua vez, a ministra do Interior, Carolina Tohá, que é a vice-presidente do país desde que Boric está em turnê nos Emirados Árabes Unidos, disse que os esforços do Chile se concentrarão em “garantir que as eleições realizadas há algumas horas na Venezuela tenham um resultado transparente e validado e que a vontade do povo venezuelano seja respeitada”.

Costa Rica

Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores da Costa Rica disse que a medida de Maduro não tem efeito prático para o país centro-americano.

A Costa Rica suspendeu as relações diplomáticas com o governo de Maduro. No entanto, atualmente não há funcionários consulares costarriquenhos na Venezuela. A Costa Rica presta esse tipo de atendimento a partir de suas missões consulares no Panamá, na Colômbia e na República Dominicana.

Na Costa Rica, há dois funcionários consulares trabalhando em um prédio em San José com uma placa que diz “Embaixada da Venezuela”, de acordo com a mesma fonte.

Panamá

Antes da decisão da Venezuela sobre a retirada de diplomatas de sete países latino-americanos, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, anunciou a saída de sua equipe e colocou as relações com Caracas “em espera”.

Mulino disse que esse seria o caso “até que haja uma revisão completa das atas e do sistema de computador da contagem de votos que nos permitirá conhecer a vontade genuína do povo”.

Ambos os países não têm embaixadores, portanto as relações bilaterais são mantidas com encarregados de negócios.

Peru

O governo peruano, que havia chamado de volta seu embaixador na Venezuela no domingo, ordenou que os diplomatas venezuelanos deixassem o país andino “dentro de 72 horas” em vista das “decisões sérias e arbitrárias tomadas hoje pelo regime venezuelano”, disse em um comunicado.

Uruguai

O governo de Luis Lacalle Pou lamentou a medida venezuelana, que considerou “injustificada e desproporcional”.

“Ela responde de maneira inoportuna à preocupação legítima levantada por nosso país e pela comunidade internacional sobre as irregularidades e a falta de transparência observadas no processo eleitoral”, disse ele em um comunicado na terça-feira.

“A decisão também deixa milhares de venezuelanos que tiveram que deixar sua terra natal nos últimos anos e que encontraram no Uruguai seu local de residência permanente, desprotegidos e isolados de seu país”, acrescentou.

República Dominicana

O presidente dominicano Luis Abinader expressou em X sua “profunda preocupação com o processo eleitoral na Venezuela, pois a transparência deve ser a base de sua legitimidade”.

O país caribenho ainda não comentou sobre a retirada do pessoal diplomático anunciada por Maduro.

