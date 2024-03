A- A+

semana santa Paixão de Cristo chega à Praça da Encenação, em Paulista, com duas apresentações O espetáculo tem o apoio da prefeitura do município, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Juventude

O Grupo Coletivo Roda do Mundo apresenta, nesta sexta-feira (29) e sábado (30), a 36ª edição da Paixão de Cristo na Praça da Encenação, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR). Ao todo, duas apresentações do espetáculo são oferecidas, a partir das 20h nos dois dias, em comemoração à Semana Santa.

O ator Washington Machado assina também a direção-geral e a produção executiva. O espetáculo tem o apoio da prefeitura do município, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Juventude.

Segundo o secretário Executivo de Cultura, Rubens Conde, a prefeitura fez parceria com a Empetur para divulgar o evento, como roteiro turístico, nas plataformas de comunicação da empresa. O objetivo é atrair o público dos municípios da Região Metropolitana do Recife e até fora do estado.

De acordo com a produção, o evento conta com três palcos fixos, cenários montados, figurinos, maquiagens, adereços e efeitos especiais. Ao todo, uma equipe de 70 profissionais, entre atores, técnicos, figurantes e colaboradores no geral, está envolvida no processo.

Sinopse

A apresentação se inicia com uma coreografia de dança contemporânea, que faz menção à história com base no livro de Gênesis, da Bíblia Sagrada, que diz respeito à criação do mundo através de Adão e Eva e, consecutivamente, o conflito do pecado.

Em seguida, o enredo discorre sobre a história dos últimos dias de Jesus, desde sua primeira tentação no deserto da Judeia, sucedida pelos Anjos, Sermão da Montanha. Há ainda a discussão no templo dos sacerdotes, culminando com sua paixão, morte e ressurreição.

