TEATRO Paixão de Cristo com bonecos ganha palco no Teatro Apolo, no Recife, quinta (17) e sexta (18) Encenação acontece às 16h30; entrada é gratuita

A história do calvário de Jesus Cristo será contada de forma inusitada: por meio de bonecos. A peça teatral Paixão de Cristo dos Bonecos será encenada na quinta (17) e na sexta-feira (18), às 16h30, no Teatro Apolo, no Bairro do Recife, no Centro da cidade..

A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos a partir de meia hora antes do início do espetáculo, diretamente na bilheteria.

A montagem inédita é uma realização da Associação Pernambucana de Teatro de Bonecos (APTB) e do Ponto de Cultura Bonecos de Pernambuco, selecionada pelo Concurso 16º Pernambuco de Todas as Paixões.

O texto é uma adaptação de Jorge Costa baseada em "O mistério da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo", obra medieval recolhida pelo dramaturgo belga Michel de Ghelderode.

Sob direção de Izabel Concessa, a proposta vai além de simplesmente adaptar a Paixão para o universo dos bonecos.

“Essa montagem não é simplesmente uma transposição para bonecos do que já é feito com atores. Encenações de títeres carregam consigo o humor e a irreverência próprias desta expressão artística, mesmo quando se trata de um drama. Esse texto, recolhido por Ghelderode, não é diferente”, explica a diretora.

O espetáculo reconta os últimos passos de Jesus a partir da sua entrada em Jerusalém até a ressurreição, com uma narrativa cronológica. Anjos, reis magos e até a própria morte surgem em cena, em situações que misturam o sagrado ao cômico.

Os bonecos foram confeccionados pelo grupo Mão Molenga Teatro de Bonecos, e os figurinos, adereços e caracterizações ficaram a cargo de Álcio Lins, Antero Assis, Fábio Caio e Maria Oliveira.

O elenco reúne artistas experientes da Associação Pernambucana de Teatro de Bonecos (APTB) e alunos do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Serviço:

Paixão de Cristo dos Bonecos

Dias: 17/04 e 18/04 (quinta e sexta), 16h30

Local: Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121 – Bairro do Recife)

Duração: 60 minutos

Gratuito - chegar até meia-hora antes para retirar o ingresso na bilheteria.



