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CASA AMARELA Paixão de Cristo de Casa Amarela celebra 24 anos com elenco inclusivo Espetáculo gratuito acontece no Sítio Trindade entre os dias 2 e 4 de abril; encenação conta com jovens da Funase e pessoas com deficiência

Um dos espetáculos mais tradicionais da Zona Norte do Recife, a Paixão de Cristo de Casa Amarela chega a 24ª edição com uma proposta que une fé, arte e transformação social. As apresentações gratuitas acontecem nos dias 2, 3 e 4 de abril, às 20h, na Concha Acústica do Sítio Trindade.

Este ano, a montagem dirigida por Gerson Alves reforça seu papel de inclusão ao integrar ao elenco, de cerca de 100 pessoas entre atores, figurantes e produtores, jovens que cumprem medidas socioeducativas na Funase e pessoas com deficiência.

Além disso, o espetáculo mantém uma marca emocionante: há mais de uma década, os papéis de Jesus e Maria são vividos por George Aciolly e Marly Câmara, que são mãe e filho na vida real, trazendo uma carga dramática única às cenas de despedida e crucificação.

Cultura como acolhimento

A Paixão de Cristo de Casa Amarela também rompe as barreiras do palco tradicional. Além das sessões no Sítio Trindade, o grupo realiza uma apresentação especial para pessoas em situação de rua em frente ao Convento de Santo Antônio, no Centro, reafirmando o compromisso de levar a arte a quem costuma estar à margem da programação cultural da cidade.

Serviço

Datas: 2, 3 e 4 de abril

Horário: 20h

Local: Concha Acústica do Sítio Trindade

Entrada: Gratuita

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