Semana Santa Paixão de Cristo de Gravatá promete emocionar o público com teatro ao ar livre Com três dias de apresentação, a peça deve movimentar a cidade com a mensagem de Jesus Cristo







Nos dias 17 a 19 de abril ocorrerá a Nossa Paixão, o espetáculo da Paixão de Cristo de Gravatá, no Agreste pernambucano. Em parceria com o Instituto Cultural e Ecológico Terra Agreste (ICETAG), a peça teatral ao ar livre será realizada no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar, com entrada franca.

A apresentação, que ocorre há 42 anos, reúne mais de 160 pessoas - entre elenco e equipe técnica - e aborda a narrativa da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, interpretado pelo ator Osmar Jorge.

Com cenários elevados para garantir uma maior visibilidade para todo o público, a diretora Ana Kelly Alves, que divide as funções com Alyce Alves e Antônio Santos, afirma que “o público pode esperar uma experiência emocionante e grandiosa, marcada pela força do teatro popular, pela fé e pela tradição.”

Nossa Paixão contará com 25 cenas e espera ter a presença de até 8 mil pessoas ao longo dos três dias de apresentação.

Com patrocínio da Prefeitura Municipal de Gravatá e da Fundarpe, através do Concurso 16⁰ Pernambuco de Todas as Paixões, Ana Kelly acredita que “os espectadores vivenciarão um espetáculo impactante, com cenas intensas, trilha sonora envolvente, figurinos históricos e interpretações comoventes que narram a trajetória de Jesus Cristo.”

INFORMAÇÕES:

Quando: 17, 18 e 19 de abril

Que horas: 17 e 18 de abril - 20h, 19 de abril - 19h

Onde: Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar (Av. Joaquim Didier - Centro, Gravatá - PE, 55644-190)

Quanto: Gratuito

