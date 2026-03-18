Paixão de Cristo de Igarassu celebra a fé através da diversidade nos dias 4 e 5 de abril
Peça contará com o protagonismo de artistas negros e indígenas para encenar a narrativa sagrada
Com o tema "Muitas Faces, Um Só Coração", a cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, apresentará a Paixão de Cristo nos dias 4 e 5 de abril, no Sítio Histórico de Igarassu, e não apenas encenará os últimos passos de Jesus, mas erguerá um espelho para a própria humanidade.
Em 2026, o espetáculo redefinirá a tradição ao colocar a pluralidade do povo brasileiro no centro da narrativa sagrada, afastando-se de padrões europeus convencionais para exaltar a diversidade da identidade do país.
No palco, a peça contará com o protagonismo de artistas negros e indígenas, além de contar com um bailarino cadeirante no elenco.
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"Nossa expectativa é romper com padrões antigos e mostrar que a fé é, acima de tudo, inclusiva. Ao integrar artistas de diferentes origens e promover a acessibilidade, provamos que a mensagem de amor não tem barreiras e pertence a todos, sem exceção", disse o diretor artístico Anderson Freitas.
- Paixão de Cristo de Igarassu. Foto: Divulgação
- Paixão de Cristo de Igarassu. Foto: Divulgação
- Paixão de Cristo de Igarassu. Foto: Divulgação
- Paixão de Cristo de Igarassu. Foto: Divulgação
- Paixão de Cristo de Igarassu. Foto: Divulgação
Serviço
Paixão de Cristo de Igarassu
Data e hora: 4 de abril, às 21h, e 5 de abril, às 20h
Local: Sítio Histórico de Igarassu (Rua Barbosa Lima 18, Sitio Histórico, Igarassu/PE, 53600-000)
Entrada gratuita