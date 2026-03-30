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Semana Santa Paixão de Cristo de Moreno leva protagonismo feminino e personagens inéditas para a encenação Tradicional espetáculo chega à sua 14ª edição entre os dias 2 a 4 de abril, às 20h

Com o tema “Pelos olhos das Marias”, o tradicional espetáculo da Paixão de Cristo de Moreno, na Região Metropolitana do Recife, chega à sua 14ª edição entre os dias 2 a 4 de abril, às 20h, na Praça da Paixão.



A apresentação tem entrada gratuita e dará destaque para as personagens femininas que influenciaram a trajetória de Jesus Cristo.

Entre as novidades no elenco está a participação da empresária e multiartista Cléo Henry, que estreia na produção interpretando a personagem Maria Verônica, responsável por enxugar o rosto de Cristo durante o caminho ao Calvário.

Com direção de Roberto Oliveira, o espetáculo também traz novas cenas, mantendo a tradição de uma das principais manifestações culturais do município.



“Fico imensamente feliz de poder representar uma das Marias nesta produção tão bonita e grandiosa. Verônica nos lembra da importância de ter empatia e do cuidado com o outro, mesmo em meio ao desprezo e à dor”, afirma Cléo Henry.

Na edição deste ano, a encenação amplia a presença das mulheres na narrativa e propõe uma leitura da jornada de Cristo a partir de figuras que tradicionalmente ocupam papéis secundários.

Além de Maria Verônica, personagens como Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria Iscariotes ganham mais espaço ao longo da montagem.

Serviço

Paixão de Cristo de Moreno: Pelos Olhos das Marias

Local: Praça da Paixão - Av. Dr. Sofrônio Portela, Centro

Datas: 2, 3 e 4 de abril

Horário: 20h

Entrada gratuita

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