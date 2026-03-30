A- A+

Páscoa Paixão de Cristo do Pina: moradores contam a história de Jesus na 40ª edição do espetáculo Apresentações promovidas pelo Grupo Teatral Achylles Coqueijo (GTAC) ocorrem nesta segunda (30) e sexta-feira (3)

Uma das encenações mais tradicionais do calendário religioso e cultural de Pernambuco chega a um marco histórico em 2026. A Paixão de Cristo do Pina, realizada pelo Grupo Teatral Achylles Coqueijo (GTAC), celebra a sua 40ª temporada com dois dias de apresentações.

A primeira exibição será nesta segunda-feira (30), no Teatro RioMar, no Shopping RioMar Recife, às 19h30, e nesta sexta-feira (3), em frente à Paróquia Nossa Senhora do Rosário do Pina.

Para a apresentação desta segunda, estão sendo vendidos ingressos no valor social de R$ 20, na bilheteria do teatro.

Dividida em dois atos e com mais de 20 cenas, a encenação utiliza teatro, dança e música para narrar os momentos marcantes da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Desde dezembro, um elenco composto por mais de 80 pessoas, entre crianças, jovens e adultos moradores da comunidade, ensaia intensamente para dar vida à montagem.

Retorno ao palco

Para celebrar as quatro décadas de história, a 40ª edição traz uma novidade emocionante: o retorno de artistas que marcaram a trajetória do grupo.

Em um momento especial, cinco atores que interpretaram Jesus ao longo dos anos subirão ao palco juntos, simbolizando a continuidade e a memória viva do movimento cultural no Pina.

Serviço

Espetáculo: Paixão de Cristo do Pina – 40 Anos



Sessão Teatro RioMar

Data: 30 de março

Horário: 19h30

Local: Teatro RioMar (Shopping RioMar Recife)

Ingresso Social: R$ 20,00

Sessão Comunidade (Gratuita)

Data: 3 de abril (sexta-feira)

Local: Em frente à Paróquia Nossa Senhora do Rosário do Pina

Veja também