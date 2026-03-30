Paixão de Cristo do Pina: moradores contam a história de Jesus na 40ª edição do espetáculo
Apresentações promovidas pelo Grupo Teatral Achylles Coqueijo (GTAC) ocorrem nesta segunda (30) e sexta-feira (3)
Uma das encenações mais tradicionais do calendário religioso e cultural de Pernambuco chega a um marco histórico em 2026. A Paixão de Cristo do Pina, realizada pelo Grupo Teatral Achylles Coqueijo (GTAC), celebra a sua 40ª temporada com dois dias de apresentações.
A primeira exibição será nesta segunda-feira (30), no Teatro RioMar, no Shopping RioMar Recife, às 19h30, e nesta sexta-feira (3), em frente à Paróquia Nossa Senhora do Rosário do Pina.
Para a apresentação desta segunda, estão sendo vendidos ingressos no valor social de R$ 20, na bilheteria do teatro.
Dividida em dois atos e com mais de 20 cenas, a encenação utiliza teatro, dança e música para narrar os momentos marcantes da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Desde dezembro, um elenco composto por mais de 80 pessoas, entre crianças, jovens e adultos moradores da comunidade, ensaia intensamente para dar vida à montagem.
Retorno ao palco
Para celebrar as quatro décadas de história, a 40ª edição traz uma novidade emocionante: o retorno de artistas que marcaram a trajetória do grupo.
Em um momento especial, cinco atores que interpretaram Jesus ao longo dos anos subirão ao palco juntos, simbolizando a continuidade e a memória viva do movimento cultural no Pina.
Serviço
Espetáculo: Paixão de Cristo do Pina – 40 Anos
Sessão Teatro RioMar
Data: 30 de março
Horário: 19h30
Local: Teatro RioMar (Shopping RioMar Recife)
Ingresso Social: R$ 20,00
Sessão Comunidade (Gratuita)
Data: 3 de abril (sexta-feira)
Local: Em frente à Paróquia Nossa Senhora do Rosário do Pina