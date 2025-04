Paixão de Cristo em Pernambuco: confira a programação gratuita dos espetáculos na RMR e Interior

A- A+

Período importante para a fé cristão, a Páscoa é celebrada em Pernambuco com diversas apresentações gratuitas da Paixão de Cristo.

Os espetáculos podem ser acompanhados em municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) e do Interior, a partir desta quinta-feira (17).

A Capital pernambucana tem como principal atração a Paixão de Cristo do Recife, que está em sua 27ª edição e começa nesta sexta-feira (18).

A Paixão de Cristo do Recife acontece no Marco Zero, com início às 18h. As apresentações seguem até a próxima segunda-feira (21).

Além do espetáculo na área central do Recife, os moradores da Capital pernambucana possuem outra opção para acompanhar.

A tradicional Paixão de Cristo de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, acontece na Concha Acústica do Sítio Trindade, localizado no bairro, sempre às 20h.

As apresentações começam nesta quinta-feira (17) e terminam neste sábado (19). A organização tem a expectativa de receber de 3 mil a 5 mil pessoas nos três dias de evento, durante a Semana Santa.

Cena da Paixão de Cristo de Casa Amarela. Foto: Gabriel Melo/Divulgação.

Região Metropolitana do Recife (RMR)

Diversos municípios na Região Metropolitana do Recife (RMR) terão suas próprias apresentações do espetáculo da Paixão de Cristo.

A encenação em Jaboatão dos Guararapes acontece entre esta quinta-feira (17) e sábado (19). O local da Paixão dos Guararapes é no Monte dos Guararapes, às 19h30 em todos os dias.

Paulista, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho e Igarassu também vão contar com uma programação especial com apresentações de suas versões da Paixão de Cristo.

Interior

Uma das apresentações da Paixão de Cristo no interior é no município de Gravatá, Agreste pernambucano. O espetáculo da Paixão de Cristo de Gravatá é realizada Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar.

Paixão de Cristo de Gravatá. Foto: Anderson Silva / Prefeitura de Gravatá.

Os dias da encenção é desta quinta-feira (17) até o próximo sábado (19). Nos dias 17 e 18 de abril, a Paixão de Cristo de Gravatá começa às 20h. Já no dia 19, a apresentação tem início às 19h.

A apresentação, que ocorre há 42 anos, reúne mais de 160 pessoas - entre elenco e equipe técnica - e aborda a narrativa da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, interpretado pelo ator Osmar Jorge.



Confira a programação dos espetáculos Paixão de Cristo em Pernambuco:



Paixão de Cristo do Recife

Quando: 18 a 21 de abril - 19h30

Onde: Marco Zero

Paixão de Cristo de Casa Amarela

Quando: 17 a 19 de abril - 20h

Onde: Concha Acústica do Sítio Trindade (Casa Amarela)

Paixão dos Guararapes

Quando: 17 a 19 de abril - 19h30

Onde: Monte dos Guararapes

Paixão de Cristo de Triunfo

Quando: 17 e 18 de abril - 19h

Onde: Parque Iaiá Medeiros Gastão - Via Verde (Triunfo)

Paixão de Cristo do Paulista

Quando: 18 a 20 de abril - 20h

Onde: Jardim Paulista Baixo

Paixão de Cristo de Limoeiro

Quando: 16 a 19 de abril - 20h

Onde: Centro Cultural de Limoeiro

Paixão de Cristo do Monte da Fé

Quando: 16 a 18 de abril - 20h

Onde: Monte da Fé (Vila Asa Branca, Paudalho)

Paixão de Cristo de Camaragibe - Paixão dos Camarás

Quando: 18 a 20 de abril - 19h30

Onde: Praça de eventos Vila da Fábrica (Camaragibe)

A Paixão da Ponte

Quando: 18 a 19 de abril - 20h

Onde: Arena da Ponte da Paixão - Ponte dos Carvalhos (Cabo de Santo Agostinho)

Semana Paixão pela Serra 2025

Quando: 18 a 20 de abril - Eventos das 4h às 19h

Onde: Circuito das Estações - Edição Outono (Bezerros)

Dolorosa Paixão - A Paixão de Cristo da Pedra

Quando: 18 de abril - 20h

Onde: Praça da Imaculada Conceição (Pedra)

Nossa Paixão

Quando: 17 a 19 de abril - 19h

Onde: Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar (Gravatá)



Paixão de Cristo de Igarassu

Quando: 19 e 20 de abril - 20h

Onde: Sítio Histórico de Igarassu (Igarassu-PE)

