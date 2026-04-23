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Teatro Paixão dos Bonecos encerra celebrações da Semana Santa em Jaboatão dos Guararapes nesta sexta (24) Apresentação ocorre na Escola EREM Professor Epitácio André Dias, no bairro de Prazeres, às 15h

Para encerrar o mês de celebrações da Semana Santa com emoção, arte e tradição, “A Paixão dos Bonecos – a história contada pelos bonecos” realiza uma apresentação em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, nesta sexta-feira (24).

A encenação será realizada na Escola EREM Professor Epitácio André Dias, no bairro de Prazeres, às 15h. Entre fios, vozes e movimentos, a história mais conhecida do mundo ganha vida de um jeito simples, popular e emocionante.

A direção artística e produção é de Hemerson Moura, que atua como o Jesus Cristo da Paixão de Jaboatão. O elenco é composto pelos atores Wydi Silvia, Luan, Silvio Tenório e Hemerson Moura. A direção e confecção dos bonecos é de Luan Lucas.



O espetáculo é patrocinado pelo edital Jaboatão das Paixões – Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura e Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.

“A Paixão dos Bonecos – a história contada pelos bonecos” encerra as celebrações da Semana Santa. Foto: Divulgação

Serviço

Local: Escola EREM Professor Epitácio André Dias (Prazeres – Jaboatão dos Guararapes)

Dia: 24 de abril

Horário: 15h

Ficha técnica

Elenco: Wydi Silvia, Luan, Silvio Tenório e Hemerson Moura

Direção e confecção de bonecos: Luan Lucas

Trilha Sonora: James Azevedo

Direção artística e Produção: Hemerson Moura



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