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Páscoa Paixão dos Guararapes comemora 10 anos com tecnologia e elenco de peso em Jaboatão Espetáculo une fé com apresentação a céu aberto nos dias 2, 3 e 4 de abril

Em sua 10ª edição, a Paixão dos Guararapes leva um dos eventos mais emocionantes do calendário cultural de Pernambuco ao Pátio das Bandeiras, no Monte dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, nos dias 2, 3 e 4 de abril.

O evento se consolida como um superespetáculo a céu aberto que une fé, tecnologia e impacto social, sob a direção de Geraldo Dias e a dramaturgia de Albemar Araújo.



Com uma montagem que promete surpreender o público, o grande diferencial visual é um telão de 20m x 8m, utilizado para projeção de cenários dinâmicos e interação com cenas filmadas em tempo real.

A narrativa do espetáculo apresenta desde a Gênese, mostrando a criação do mundo e o momento em que "o Verbo se faz carne".



O espetáculo conta com mais de 150 componentes, sendo destes 100 figurantes moradores da própria comunidade, promovendo a geração de renda local e inclusão social através da arte.



Jesus será interpretado pelo ator Hemerson Moura. O elenco ainda contará com os artistas Nelma Barros (Maria), Roberto Vasconcelos (Anás), Didhá Pereira (Caifás), Wiliam’s Santtana (Herodes), Paulo César (Judas) e Neemias Dinarte (Satanás).

Além disso, os bastidores contarão com uma equipe técnica de 20 profissionais, com empresas especializadas em montagem, luz e projeção mapeada.



Entre outras novidades da edição, o roteiro traz surpresas como o novo desfecho dramático do personagem Judas e uma maior interação entre atores e plateia, buscando quebrar a "quarta parede" e criar um ambiente de harmonia e fé.



O evento é uma realização da G Soluções Artísticas, com o apoio da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes e do Parque Histórico Nacional dos Montes Guararapes.



Serviço

Espetáculo: Paixão dos Guararapes – 10ª edição

Local: Pátio das Bandeiras, Monte dos Guararapes, Jaboatão dos Guararapes

Datas: 2, 3 e 4 de abril

Horário: 19h

Entrada gratuita

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