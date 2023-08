Palácio da Justiça, no Recife, promove visitação mediada aberta ao público; saiba como participar

A- A+

Em agosto, o Palácio da Justiça, sede do Judiciário estadual, estará de portas abertas para visitas mediadas. Os visitantes poderão conhecer os espaços históricos do prédio e a exposição comemorativa TJPE: 200 anos de História em três sextas-feiras do mês: 4, 18 e 25.

A visitação, que ocorre no horário das 14h às 15h30, é gratuita e inclusiva, pois os locais possuem acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva.

Interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição.

"A visita ao palácio é mediada pela equipe do educativo do Memorial da Justiça que, além de abrir para os visitantes as salas históricas e mostrar o funcionamento atual do prédio, também leva o público a conhecer um pouco mais sobre a história da Justiça pernambucana desde a sua criação", explica a gestora do Memorial da Justiça Mônica Pádua.

Dúvidas e informações podem ser respondidas pelo e-mail: [email protected]

O Palácio da Justiça de Pernambuco fica na Praça da República, s/n, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife.

Palácio da Justiça

Inaugurado em 1930, o prédio foi projetado pelo arquiteto Giácomo Palumbo, com a colaboração de Evaristo de Sá. O palácio é sede da Justiça de Pernambuco, onde são realizados julgamentos, decisões administrativas, palestras e lançamento de livros, entre outras solenidades.

Tudo isso numa estrutura arquitetônica eclética e decorada com diversas obras de arte, distribuídas ao longo do prédio, a exemplo de quadros, vitrais, esculturas, painéis e pinturas.

