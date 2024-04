Palácio de Buckingham abre ala inédita ao público após mais de 170 anos

A- A+

Entre os meses de julho e agosto, a residência oficial do rei Charles III realizará tours guiados no andar principal do palácio. A Ala Leste do Palácio de Buckingham, em Londres, será aberta pela primeira vez ao público. O acesso inédito à ala ocorre após a conclusão de obras de melhorias que duraram mais de cinco anos.

A instalação abrange a fachada frontal do edifício e tem como destaque a varanda central, onde a Família Real faz aparições públicas em ocasiões especiais desde 1851. Uma das mais recentes aparições dos membros reais no local foi durante a coroação do Rei Charles.

Além disso, a Ala Leste inclui diversas salas e cômodos, como o Corredor Principal, dotado de pinturas de artistas europeus do século 18 e 19. Outro ponto que chama a atenção é a Sala de Visitas Amarela, conhecida por sua decoração de papel de parede chinês do século 18. Atrativos do cômodo são as duas torres hexagonais de porcelana chinesa, além de um relógio com decoração de leões de cor turquesa.

A Ala Leste do Palácio de Buckingham foi adicionada entre 1847 e 1849 a pedido da Rainha Vitória para aumentar as acomodações para a sua família. Com a nova ala, o pátio aberto em forma de ferradura deixou de existir.





Segundo o site oficial de reservas, as vagas já estão esgotadas. Para fazer o tour guiado, os visitantes tiveram que desembolsar 75 libras (algo em torno de R$ 490). As visitas incluem uma passagem pelos salões nobres do palácio — que podem ser acessados de forma independente a partir de 32 libras (R$ 208).

