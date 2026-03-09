A- A+

DIA DA MULHER Palácio do Campo das Princesas recebe projeção para divulgar Copa do Mundo Feminina da Fifa Iniciativa promove o futebol feminino em Pernambuco, que receberá jogos da Copa em 2027

No último domingo (8), Dia Internacional da Mulher, o Palácio do Campo das Princesas ganhou uma nova identidade visual do Governo de Pernambuco para promover a Copa do Mundo Feminina da Fifa.

Na iniciativa, a sede do Executivo estadual recebeu a projeção da identidade visual do evento, que terá jogos realizados na Arena de Pernambuco, em junho de 2027.

“No Dia Internacional da Mulher, nós emprestamos a fachada do Palácio do Campo das Princesas, esse prédio histórico, que conta parte da história de Pernambuco, para divulgar o futebol feminino. Teremos a alegria de receber os jogos na Arena de Pernambuco, onde queremos ver as jogadoras brilharem, com muita representatividade para todas nós, pernambucanas”, destacou a governadora Raquel Lyra.

O emblema combina as letras "W", que significa "women" e "world", e "M", que está no início das mesmas duas palavras em português, "mulheres" e "mundo". A forma de diamante entre as duas letras empilhadas é uma homenagem à bandeira brasileira.

“Receber jogos da Copa do Mundo Feminina em Pernambuco é motivo de grande orgulho, especialmente neste dia. A ação também reforça a importância de incentivar e valorizar o protagonismo das mulheres no esporte”, reforçou Michele Collins, direta-presidente da Arena Pernambuco.

A tipografia oficial faz referência ao grafismo produzido através do movimento dos pincéis, remetendo à tradição brasileira de pintar as ruas para torcer pela seleção nacional. Além disso, o nome Brasil está escrito com "S", respeitando a grafia do português, em vez do "Z", utilizado na grafia em inglês.

"Em uma data tão simbólica como o Dia Internacional da Mulher, estamos convidando a população a assistir, torcer e se envolver com o esporte praticado por mulheres", destacou Ivete Lacerda, secretária de esportes de Pernambuco.

