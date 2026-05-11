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Recuperação

Palácio do Comércio recebe processo de restauro para valorização do patrimônio do Bairro do Recife

Edifício terá recuperação das quatro fachadas do prédio conduzida pela Associação Comercial de Pernambuco (ACP)

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Palácio do Comércio vem passando por um processo de restauroPalácio do Comércio vem passando por um processo de restauro - Foto: ACP/Divulgação

O Palácio do Comércio, localizado no Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, está passando por um processo de restauro realizado pela Associação Comercial de Pernambuco (ACP). A obra avança nas ações de recuperação do edifício, um dos mais simbólicos do centro histórico da cidade.

A iniciativa tem o objetivo de reforçar a valorização do patrimônio cultural e arquitetônico da capital pernambucana.

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O presidente da ACP, Tiago Carneiro, reuniu, na última quarta-feira (6), a diretoria da entidade e empresários associados para divulgar os detalhes do projeto e as etapas em andamento.

Entre os principais destaques apresentados, está a recuperação das quatro fachadas do prédio, considerada uma fase fundamental para a revitalização do imóvel.

Durante o encontro, empresários demonstraram entusiasmo com a iniciativa e reforçaram o compromisso do setor produtivo em apoiar ações voltadas à preservação da história, da cultura e ao desenvolvimento sustentável da cidade.

“A preservação do nosso patrimônio é também uma forma de fortalecer a identidade do Recife e impulsionar o desenvolvimento da região”, destacou Tiago Carneiro.

O projeto busca preservar a memória e a importância histórica do Palácio do Comércio e contribuir para a requalificação urbana e cultural da região do Marco Zero, um dos principais cartões-postais do Recife.

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