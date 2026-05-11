Palácio do Comércio recebe processo de restauro para valorização do patrimônio do Bairro do Recife
Edifício terá recuperação das quatro fachadas do prédio conduzida pela Associação Comercial de Pernambuco (ACP)
O Palácio do Comércio, localizado no Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, está passando por um processo de restauro realizado pela Associação Comercial de Pernambuco (ACP). A obra avança nas ações de recuperação do edifício, um dos mais simbólicos do centro histórico da cidade.
A iniciativa tem o objetivo de reforçar a valorização do patrimônio cultural e arquitetônico da capital pernambucana.
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O presidente da ACP, Tiago Carneiro, reuniu, na última quarta-feira (6), a diretoria da entidade e empresários associados para divulgar os detalhes do projeto e as etapas em andamento.
Entre os principais destaques apresentados, está a recuperação das quatro fachadas do prédio, considerada uma fase fundamental para a revitalização do imóvel.
Durante o encontro, empresários demonstraram entusiasmo com a iniciativa e reforçaram o compromisso do setor produtivo em apoiar ações voltadas à preservação da história, da cultura e ao desenvolvimento sustentável da cidade.
“A preservação do nosso patrimônio é também uma forma de fortalecer a identidade do Recife e impulsionar o desenvolvimento da região”, destacou Tiago Carneiro.
O projeto busca preservar a memória e a importância histórica do Palácio do Comércio e contribuir para a requalificação urbana e cultural da região do Marco Zero, um dos principais cartões-postais do Recife.