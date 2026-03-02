Seg, 02 de Março

MUNDO

Palácio Golestan de Teerã, patrimônio mundial da humanidade, foi atingido por bombardeios

Portas, janelas e espelhos ficaram danificados

O Palácio Golestan de Teerã, incluído na lista de patrimônio mundial da humanidade da Unesco, foi atingido por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel - Foto: Atta Kenare / AFP

O Palácio Golestan de Teerã, incluído na lista de patrimônio mundial da humanidade da Unesco, foi atingido por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, informou a imprensa iraniana nesta segunda-feira (2),

"Após o ataque conjunto israelense-americano (...) no sul de Teerã na noite de domingo, o Palácio Golestan (...) ficou parcialmente danificado", informou a agência de notícias Isna.

Segundo a agência, as ondas expansivas danificaram portas, janelas e espelhos.

A agência de notícias Mehr também informou os danos.

