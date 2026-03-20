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Guerra

Palácio histórico em Teerã foi danificado por bombardeios

O complexo do Palácio Saadabad está localizado no norte de Teerã

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Bandeira do irã Bandeira do irã  - Foto: Atta Kenare/AFP

Diversos edifícios históricos no complexo do Palácio Saadabad, um dos locais mais visitados de Teerã, foram danificados pelas ondas de choque dos bombardeios conjuntos entre Estados Unidos e Israel na capital iraniana, informaram agências de notícias estatais iranianas nesta sexta-feira (20).

O complexo do Palácio Saadabad está localizado no norte de Teerã e inclui um grande parque com pavilhões construídos no início do século XX, agora convertidos em museus dedicados à história cultural do país.

Fotos e vídeos publicados pelas agências de notícias Irna e Isna mostram destroços e fragmentos de vidro e telhados no terreno do Palácio Verde, um dos pavilhões mais visitados.

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Pelo menos outros dois pavilhões foram danificados "pelas ondas de choque das explosões", segundo a Irna.

O exército israelense anunciou na manhã desta sexta-feira que realizou novos bombardeios contra "infraestruturas" do governo iraniano em Teerã.

Além dos museus, o complexo do Palácio Saadabad abriga as residências do presidente iraniano e do governador provincial. Nas proximidades, encontram-se também instalações pertencentes à Guarda Revolucionária e ao Judiciário.

Segundo a Unesco, no início desta semana, dos 29 sítios iranianos incluídos na Lista de Patrimônio Mundial da Humanidade, pelo menos quatro foram danificados pela guerra. São eles: o Palácio Golestan, no centro histórico de Teerã; a mesquita Jameh, em Isfahan, no centro do país; e os sítios arqueológicos pré-históricos do vale de Khorramabad, no leste.

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