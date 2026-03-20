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Guerra Palácio histórico em Teerã foi danificado por bombardeios O complexo do Palácio Saadabad está localizado no norte de Teerã

Diversos edifícios históricos no complexo do Palácio Saadabad, um dos locais mais visitados de Teerã, foram danificados pelas ondas de choque dos bombardeios conjuntos entre Estados Unidos e Israel na capital iraniana, informaram agências de notícias estatais iranianas nesta sexta-feira (20).

O complexo do Palácio Saadabad está localizado no norte de Teerã e inclui um grande parque com pavilhões construídos no início do século XX, agora convertidos em museus dedicados à história cultural do país.

Fotos e vídeos publicados pelas agências de notícias Irna e Isna mostram destroços e fragmentos de vidro e telhados no terreno do Palácio Verde, um dos pavilhões mais visitados.

Pelo menos outros dois pavilhões foram danificados "pelas ondas de choque das explosões", segundo a Irna.

O exército israelense anunciou na manhã desta sexta-feira que realizou novos bombardeios contra "infraestruturas" do governo iraniano em Teerã.

Além dos museus, o complexo do Palácio Saadabad abriga as residências do presidente iraniano e do governador provincial. Nas proximidades, encontram-se também instalações pertencentes à Guarda Revolucionária e ao Judiciário.

Segundo a Unesco, no início desta semana, dos 29 sítios iranianos incluídos na Lista de Patrimônio Mundial da Humanidade, pelo menos quatro foram danificados pela guerra. São eles: o Palácio Golestan, no centro histórico de Teerã; a mesquita Jameh, em Isfahan, no centro do país; e os sítios arqueológicos pré-históricos do vale de Khorramabad, no leste.

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