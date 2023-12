A- A+

Olinda Palavra de Deus foi o tema da primeira Missa do Natal do Senhor celebrada por dom Paulo Jackson A celebração ocorreu na Catedral da Sé, no bairro do Carmo, em Olinda

Para marcar a data da celebração do Natal e encerrar a programação de festejos da Arquidiocese de Olinda e do Recife, dom Paulo Jackson ministrou a Missa do Natal do Senhor, nesta segunda (25), reunindo fiéis na Catedral da Sé, no bairro do Carmo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O novo arcebispo assumiu a arquidiocese em agosto deste ano após a saída de dom Fernando Saburido, que apresentou a sua carta de renúncia ao papa em junho de 2022, aos 75 anos, conforme preveem as normas canônicas da Igreja Católica. Ao todo, Saburido ficou no posto por 14 anos.

Missa do Natal do Senhor nesta segunda (25), na Catedral da Sé, no bairro do Carmo, em Olinda | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Até então, Paulo Jackson era bispo de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, e segundo-vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Essa foi a primeira vez que o novo arcebispo conduziu a celebração do dia 25 de dezembro, assim como a tradicional Missa do Galo, realizada no último domingo (24), no Quartel do Derby, área central do Recife.

"Na liturgia de hoje, a grande temática é a palavra de Deus. O Papa Bento XVI escreveu que 'Há uma sinfonia da palavra e Jesus Cristo é o grande maestro'. Jesus foi pregador da palavra, cuidando dos pobres. A Bíblia é o ponto final desse processo, mas, antes da sagrada escritura, já havia a Igreja e já havia a palavra", disse o arcebispo. "A palavra é comunicação e Jesus quer continuar se comunicando conosco. O Cristianismo não é somente uma religião de livro, mas sim da palavra de Deus, inspirada pelo espírito que está nas escrituras sagradas. A missa de hoje é para conhecer melhor a palavra de Deus", completou

Assista à mensagem de dom Paulo Jackson na Missa do Galo:

