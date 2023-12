A- A+

VIRADA DE ANO Com expresso, revista e som de qualidade, Recife promete o maior e mais seguro réveillon Secretário de Turismo e Lazer da cidade esteve no local nesta terça (26)

Com três noites de shows, o Réveillon do Recife, no Polo Pina, terá Expresso Folia, revista, mais de mil homens na segurança e um sistema de som de alta qualidade. O anúncio foi feito pelo secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho, ao realizar a vistoria do local, na beira-mar da cidade, na manhã desta terça-feira (26).

Segundo o secretário, tudo está sendo trabalhado para que o público tenha segurança e tranquilidade durante a comemoração que abre portas para o novo ano.

“A gente está olhando de perto o que vai ser o melhor e mais belo réveillon do Recife. Teremos o melhor sistema de som para garantir a qualidade em todo o perímetro da festa, que também vai ser segura”, garante.

Cerca de 15 atrações musicais vão passar pelo palco, que tem 700m² e 400 metros de Led. Pelo menos 300 pessoas estão envolvidas no trabalho de montagem. O investimento privado está orçado em cerca de R$ 7 milhões, segundo a Prefeitura. A administração municipal estima que cerca de 350 mil pessoas devam participar da festa.

Antonio Coelho visita Polo Pina | Foto: Walli Fontenelle/Folha de Pernambuco

“Teremos a participação de 300 policiais militares, 220 guardas civis municipais e 500 seguranças privados para que o público possa aproveitar a festa, seja ele do Recife, de Pernambuco ou de qualquer parte do Brasil”, enumera o secretário.

Nós três dias, haverá quatro pontos de verificação de acesso, para evitar a entrada de pessoas com arma (disparo ou branca), droga ou itens ilícitos. Os locais de acesso, porém, ainda não foram divulgados.

“Outra novidade deste ano é o “Expresso Folião”, onde nós teremos ônibus a partir do Shopping RioMar, para que as pessoas possam deixar seus carros lá em segurança e vir curtir a festa. O traslado vai ser tranquilo e a festa vai ser muito legal”, afirma Antônio Coelho. Os ônibus funcionarão todas as três noite e, segundo o secretário, há possibilidade de outros centros de compra entrarem no circuito.

Polos descentralizados

Além da festa no Pina, a Prefeitura criou três polos, e em todos haverá queima de fogos: Lagoa do Araçá e Ibura, na Zona Sul, e Morro da Conceição, na Zona Norte. Em todos os polos, a queima de fogos vai durar 15 minutos.

Atrações

O réveillon do Recife reunirá 15 atrações, sendo dez locais e cinco nacionais - em todos os três dias, os shows começam às 19h

Nos shows da sexta-feira (29), haverá uma apresentação especial com 100 drones, por entre 22h e 23h. A música fica por conta de Xand Avião, João Gomes, Raphaela Santos, Maestro Spok e Letícia Bastos.

Já no dia 30, Ivete Sangalo, Nattan, Priscila Senna, Geraldinho Lins e Nena Queiroga comandam a festa.

No dia 31, quem sobe ao palco é Mari Fernandez, Conde, André Rio, Felipe Amorim e Alceu Valença, que vai comandar a virada de ano.

Economia

A prefeitura espera uma ocupação hoteleira na casa dos 90% e aumento de 12% na movimentação da cadeia turística em relação ao mesmo período do ano passado. A economia da cidade deve receber uma injeção de R$ 250 milhões e a geração de cerca de 30 mil postos de trabalho.

